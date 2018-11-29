Происшествия

В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры
РИА Новости
03:54

В подмосковном городе Электросталь полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области. По данным следствия, инцидент произошел 28 ноября в здании городской прокуратуры.
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