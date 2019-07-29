Происшествия

Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийствоВести.Ru вчера в 14:43

Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет. По предварительной версии, в субботу, 27 июля, в подмосковном Талдоме подростки 16 и 17 лет распивали спиртные напитки в компании двух сестер 33 и 43 лет.
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