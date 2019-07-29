В подмосковном Талдоме двое подростков подозреваются в двойном убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области. Преступление произошло 27 июля. По версии следствия, несовершеннолетние 2002 и 2003 годов рождения распивали алкоголь в компании своих знакомых.

В Подмосковье подростков задержали за двойное убийство

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