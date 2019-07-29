Происшествия
В Подмосковье подростков задержали за двойное убийствоREGNUM 18:25
В подмосковном Талдоме двое подростков подозреваются в двойном убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области. Преступление произошло 27 июля. По версии следствия, несовершеннолетние 2002 и 2003 годов рождения распивали алкоголь в компании своих знакомых.
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В Подмосковье подростки убили двух сестер и спрятали тела в мусорные пакеты
Комсомольская правда15:01
СК возбудил уголовное дело по факту убийства подростками двух сестер в Подмосковье
Агентство Москва14:23
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Общество
Почти на полтора метра поднялся уровень воды в районе Благовещенска
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Политика
Медведчук призвал команду Зеленского поддержать автономию Донбасса
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Донбассу нужно предоставить автономию.
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Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе
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Происшествия
Трех человек расстреляли около заправки во Франции
Как отмечается, в результате стрельбы три человека скончались, еще один - получил ранения. Среди погибших есть одна женщина.
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Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
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Политика
Продолжит ли Иран сокращать свои обязательства в рамках СВПД
Совместная комиссия по иранской ядерной сделке на встрече в Вене, в которой участвовали делегации Ирана, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии, призвала Тегеран воздержаться от дальнейшего прекращения ряда обязательств по СВПД.
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В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
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Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Обновлено в 19:17
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье
Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Дизайнер Жанны Эппле раскритиковал одежду от Тимати
К числу критиканов относится дизайнер Геннадий Горбачев, который тесно сотрудничает с Жанной Эппле, Бари Алибасовым, Сергеем Зверевым.
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Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
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Политика
Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News 2018 года номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью».
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП
Действующим законодательством предусмотрены только лишение прав и арест на 15 суток.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Футбол
Неизвестный попытался атаковать Месси на Ибице. Видео
Форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который проводит отпуск на Ибице, попытался атаковать неизвестный.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Задержанный Гудков сообщил о предъявляемых ему обвинениях
По словам Гудкова, 31 июля пройдет перенесенное с субботы заседание суда по «обвинению в организации «митинга» на Тверской улице».
Обновлено в 13:03
Экономика
Камчатскую продукцию представят на ведущих площадках интернет-торговли
В ходе переговоров были выявлены товары с экспортным потенциалом, обсуждены концепция, детали и план вывода товаров на торговую площадку, стратегия продвижения камчатской продукции посредством интернет-инструментов и туристических инфраструктурных объектов.
Обновлено в 18:31
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Экономика
Половина микрофинансовых организаций могут уйти с рынка
Отмечается, что Банк России снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян.
Обновлено в 18:07
Футбол
Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата Франции
Нападающий "ПСЖ" Неймар не примет участие в товарищеских матчах команды которая сейчас находится в турне по Китаю.
Обновлено в 16:45
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Экономика
Автодилеры развиваются органически
Совладельцы второго по обороту российского автодилера — Major, инвестировав 6 млрд руб. в подмосковную ферму, открыли сеть магазинов органических продуктов.
Обновлено в 18:18
Общество
Москвичей ждет температурный антирекорд
В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают "Метеовести".
Обновлено в 19:54