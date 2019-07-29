Происшествия

В Подмосковье подростков задержали за двойное убийствоREGNUM 18:25

В подмосковном Талдоме двое подростков подозреваются в двойном убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области. Преступление произошло 27 июля. По версии следствия, несовершеннолетние 2002 и 2003 годов рождения распивали алкоголь в компании своих знакомых.
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В Подмосковье задержали подростков по подозрению в убийстве двух женщин

РБК15:58

Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье

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В Подмосковье по подозрению в убийстве двух женщин задержаны двое подростков

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Комсомольская правда15:01

СК возбудил уголовное дело по факту убийства подростками двух сестер в Подмосковье

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
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