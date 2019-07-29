Происшествия
В Подмосковье подростков задержали за двойное убийствоREGNUM 18:25
В подмосковном Талдоме двое подростков подозреваются в двойном убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области. Преступление произошло 27 июля. По версии следствия, несовершеннолетние 2002 и 2003 годов рождения распивали алкоголь в компании своих знакомых.
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В Подмосковье подростки убили двух сестер и спрятали тела в мусорные пакеты
Комсомольская правда15:01
СК возбудил уголовное дело по факту убийства подростками двух сестер в Подмосковье
Агентство Москва14:23
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
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В Амурской области продолжается паводок на реках региона
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