Двое подростков задержаны в Подмосковье, их подозревают в двойном убийстве, сообщает Следственный комитет. По предварительной версии, в субботу, 27 июля, в подмосковном Талдоме подростки 16 и 17 лет распивали спиртные напитки в компании двух сестер 33 и 43 лет.

Двое подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство

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