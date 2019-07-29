Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийствоРоссийская газета 14:53
В Московской области двое подростков 16 и 17 лет задержаны по подозрению в двойном убийстве. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, преступление было совершено в квартире одного из домов Талдома.
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В Подмосковье подростки убили двух сестер и спрятали тела в мусорные пакеты
Комсомольская правда15:01
СК возбудил уголовное дело по факту убийства подростками двух сестер в Подмосковье
Агентство Москва14:23
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
Армия и оружие
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Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
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Происшествия
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Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
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Автодилеры развиваются органически
Совладельцы второго по обороту российского автодилера — Major, инвестировав 6 млрд руб. в подмосковную ферму, открыли сеть магазинов органических продуктов.
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Общество
Собчак нашла виновников лесных пожаров в Сибири на площади 1,5 млн га
Телеведущая Ксения Собчак осудила власти Сибири из-за того, что те пытаются сэкономить на тушении пожаров, охвативших Красноярский край.
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Полученные результаты открывают возможности для создания автономных нейровычислительных систем с весьма низким потреблением энергии, в перспективе способных обучаться решению сложных когнитивных задач.
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Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Обновлено вчера в 11:26
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Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено 26 июля в 03:33
Политика
Дмитрий Медведев посетит в Севастополе парад в честь Дня ВМФ
28 июля Дмитрий Медведев посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а 29 июля проведет совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.
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Автоспорт
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Обновлено в 15:29
Общество
Наркотики в виде головы Трампа нашли на Ибице
Таблетки экстази в виде головы президента США Дональда Трампа обнаружили на испанском курорте Ибица.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Экономика
В Брянском Сураже построят завод за 10 млрд рублей
Крупный завод будет построен в городе Сураже. На его возведение пойдет 10 млрд руб.
Обновлено в 16:11
Общество
МВД разъяснило наркополицейским, как проводить проверочную закупку
Издание отмечает, что инструкция в первую очередь разъясняет процедуру проведения проверочной закупки.
Обновлено в 17:50
Происшествия
На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы
Обновлено в 14:57
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
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Происшествия
В Нигерии 23 человека погибли во время нападения боевиков «Боко харам»
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы во Франции
В результате стрельбы в департаменте Вар на юго-востоке Франции погибли три человека, один получил ранения.
Обновлено в 17:58
Здоровье
В ФОМС напомнили о максимальных сроках ожидания приема врача
Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко озвучила сроки ожидания приема у врачей всех специализаций, которые прописаны в программе государственных гарантий.
Обновлено в 02:06
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Политика
Сирия планирует укрепить сотрудничество с Белоруссией
Власти Белоруссии и Сирии договорились в августе провести на правительственном уровне заседание по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
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Политика
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"В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников мирной акции протеста, состоявшейся 27 июля в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Общество
Жена Стаса Михайлова устроила скандал из-за сравнения мужа с Лепсом
Жена Стаса Михайлова Инна устроила скандал, потому что ведущий фестиваля сравнил ее мужа с Григорием Лепсом.
Обновлено в 04:54
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Николай Должанский с женой ждут ребенка
Обновлено в 14:00