Происшествия

В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийствоРоссийская газета 14:53

В Московской области двое подростков 16 и 17 лет задержаны по подозрению в двойном убийстве. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, преступление было совершено в квартире одного из домов Талдома.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
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