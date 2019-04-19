Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведениеРоссийская газета вчера в 19:51

Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим". Инцидент произошел накануне еврейского праздника Песах, когда в здании проходила праздничная ритуальная трапеза (седер) с участием около шестидесяти студентов, раввинов и гостей.
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Крупнейшую еврейскую академию России подожгли в Подмосковье

Вечерняя Москвавчера в 14:20

Неизвестные подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

РИА Новостивчера в 12:14

В Подмосковье подожгли здание еврейской академии

РБКвчера в 13:31

В Подмосковье подожгли иешиву «Торат Хаим»

ТАССвчера в 13:26

Неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского университета в РФ

Москва 24вчера в 12:34

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

RT на русскомвчера в 12:33

Еврейскую академию подожгли в Подмосковье

РИАМОвчера в 13:43
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Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
Обновлено вчера в 21:58
Театры

Александр Беглов поздравил театр марионеток Деммени со 100-летием

Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено вчера в 22:19
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено вчера в 16:30
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Последние длинные выходные протяжённостью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Шоу-бизнес

Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»

Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено вчера в 11:25
Общество

108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

Обновлено в 00:01
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 08:15
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую комплектацию внедорожника "Хантер" под говорящим названием "Экспедиция".
Обновлено вчера в 05:28
Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено вчера в 09:04
Политика

Вице-премьер РФ проведет встречу с президентом Сирии

Вице-премьер РФ Юрий Борисов и президент Сирии Башар Асад обсудят в субботу в Дамаске вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в аппарате вице-премьера РФ.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Авто

Полностью новый Renault Captur попытается вернуть звание бестселлера

Концерн Renault готовится представить новое поколение кроссовера Caprute.
Обновлено вчера в 04:20
Экономика

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского

Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено вчера в 12:23
Наука

Обнаружена самая массивная нейтронная звезда

Обновлено вчера в 11:10
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Авто

Suzuki Vitara Brezza по цене LADA Vesta пользуется ажиотажным спросом

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Наука

Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию

Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

«Золотая Маска» в Год театра покажет спектакли в 18 российских городах

"Золотая Маска" в Год театра приготовила масштабную программу в регионах России, лучшие российские спектакли будут показаны в 18 российских городах, сообщили в пресс-службе "Золотой Маски".
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес

Из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты

Обновлено вчера в 19:10
Футбол

«Алавес» упустил победу над «Вальядолидом»

Алавес занимает восьмое место в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 46 очков. Вальядолид идет на 17-й позиции с 32 баллами.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Транспорт

Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей

Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:37
Происшествия

Два сотрудника разведки ОАЭ задержаны в Турции

В Стамбуле задержаны два человека, которых власти Турции подозревают в шпионской деятельности в пользу Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Доклад Мюллера обрушил рейтинг Трампа

Рейтинг поддержки среди населения президента США Дональда Трампа упал после начала публикаций материалов, связанных с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по «делу России».
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Италия и Франция готовят «твердое соглашение» по Ливии

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези сообщил журналистам, что представители Италии и Франции «продолжат путь к общей цели» на следующей неделе.
Обновлено вчера в 16:29
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