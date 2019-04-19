В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведениеРоссийская газета 19:51

Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим". Инцидент произошел накануне еврейского праздника Песах, когда в здании проходила праздничная ритуальная трапеза (седер) с участием около шестидесяти студентов, раввинов и гостей.

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

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