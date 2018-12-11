Недвижимость
В Подмосковье подешевела аренда домов на новогодние праздники
В Подмосковье подешевела аренда домов на новогодние праздникиРБК03:34
Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые традиционно сдаются в аренду на период новогодних праздников, в этом году подешевели. В среднем за год (ноябрь к ноябрю) арендные ставки по области снизились на 6%. Об этом говорится в исследовании компании «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении редакции).
РБК03:34
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Недвижимость
ВТБ начинает продажи ипотечных кредитов через отделения «Почта банка»
Банк ВТБ запускает продажи ипотечных кредитов через "Почта банк" в трех регионах России, сообщает ВТБ.
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Недвижимость
В Екатеринбурге за год сильно подорожали новые однушки
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Газпромбанк аккредитовал ЖК «Первый квартал»
Кредит на сумму от 500 тыс. до 60 млн рублей выдается на срок до 30 лет. Подробнее о ЖК «Первый квартал» читайте ЗДЕСЬ.
Обновлено в 03:17
Недвижимость
PwC: Квартиры на стадии котлована подорожают на 9%
«Чтобы компенсировать рост себестоимости и вернуть уровень рентабельности к отраслевому, застройщики могут увеличить цены на ранних этапах продажи (в первые два-три квартала) на 5−10%, при этом цена продажи на более поздних стадиях строительства не изменится, в том числе за счет снижения ставки по кредиту», — сообщили в консалтинговой компании.
Обновлено в 04:17
Недвижимость
За три месяца на первичный рынок Москвы вышло 30 новых проектов
С сентября по декабрь 2018 года на первичный рынок Москвы вышло 30 новых проектов.
Обновлено вчера в 10:20
Недвижимость
Пора уплотняться: должников могут лишить единственного жилья
Во‑первых, проект запрещает изымать единственное жилье, если финансовые претензии к его собственнику «явно несоразмерны» стоимости квартиры или дома.
Обновлено вчера в 11:12
Недвижимость
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Обновлено вчера в 23:24
Недвижимость
Гонконг отказывается от наноквартир на фоне снижения цен на жилье
Наноквартиры, объявленные одним из способов решения проблемы нехватки жилья в Гонконге, теряют популярность так же быстро, как они привлекли внимание общественности, пишет Bloomberg.
Обновлено в 04:03
Недвижимость
Эксперты рассказали о трендах на рынке элитных новостроек Москвы
В 2018 году на рынке элитных новостроек Москвы продажи стартовали в 21 объекте, в то время как в прошлом году их было 12.
Обновлено в 02:24
Недвижимость
«Девелопмент-Юг» и Сбербанк приглашают на «День горячей ипотеки»
13 декабря (четверг) Сбербанк и застройщик "Девелопмент-Юг" проводят совместное мероприятие — "День горячей ипотеки" Приглашаем вас в отделение Сбербанка по адресу: ул. Юрша, 100 с 12.00 до 19.00 Только в этот день: консультации по ипотеке, вопросам покупки недвижимости и услуге "Квартирный Trade-In"; оперативная подача заявок на ипотеку; презентация новостроек в Спортивном микрорайоне "Ива".
Обновлено в 00:55
Недвижимость
Александр Красавин: «Покупатели опасаются роста цен на недвижимость»
Покупатели опасаются роста цен на недвижимость, а застройщики — ухудшения условий работы.
Обновлено вчера в 16:07
Недвижимость
Жители России могут получить ипотеку без первоначального взноса
Для военнослужащих доступна военная ипотека: став участником НИС (накопительно-ипотечной системы), служащий накапливает государственные отчисления, которые могут стать первоначальным взносом по кредиту.
Обновлено в 03:37
Недвижимость
На какое жильё направить деньги. Отдаём маткапитал на дом или квартиру
Сергей Тодоров: Федеральное законодательство предусматривает возможность распоряжаться средствами материнского капитала в полном объёме либо по частям на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение основного долга и уплату процентов по кредитному договору, при этом наличие залога не является обязательным условием.
Обновлено в 04:13
Недвижимость
Москвичей перестали интересовать квартиры у Кремля
В январе метр неподалеку от Кремля стоил 500 тыс. рублей, а в ноябре — «всего» 450 тыс. рублей.
Обновлено в 04:17
Недвижимость
Пятая часть квартир в столичных новостройках предлагается в Новой Москве
В ТиНАО предлагалось к продаже 8,96 тыс. квартир общей площадью 489,9 тыс. кв.м. Однако в общем объеме предложения за период с ноября 2017 по ноябрь 2018 г. показатель вырос более чем на 13 %.Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин считает эти колебания незначительными и подчеркивает значимость стабильности спроса на жилье в новостройках ТиНАО.
Обновлено в 03:30