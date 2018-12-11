Недвижимость
В Подмосковье подешевела аренда домов на новогодние праздники
В Подмосковье подешевела аренда домов на новогодние праздникиРБК03:34
Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые традиционно сдаются в аренду на период новогодних праздников, в этом году подешевели. В среднем за год (ноябрь к ноябрю) арендные ставки по области снизились на 6%. Об этом говорится в исследовании компании «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении редакции).
РБК03:34
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