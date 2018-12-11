Недвижимость
В Подмосковье ощутимо подешевела новогодняя аренда домов
В Подмосковье ощутимо подешевела новогодняя аренда домовЭкономика сегодня05:10
Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые ежегодно сдаются в аренду на новогодние праздники, ощутимо подешевели. Об этом говорится в исследовании компании «Инком-Недвижимость». Спрос на новогоднюю аренду загородных коттеджей и дач снижается уже три года подряд, говорится в исследовании экспертов.
Экономика сегодня05:10
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Недвижимость
ВТБ начинает продажи ипотечных кредитов через отделения «Почта банка»
Банк ВТБ запускает продажи ипотечных кредитов через "Почта банк" в трех регионах России, сообщает ВТБ.
Обновлено в 08:47
Недвижимость
Новые 1-комнатные квартиры резко подорожали в Новосибирске
Средняя цена однокомнатной квартиры в новых домах за год выросла на 18,7% до 2,22 миллиона рублей, средняя «двушка» поднялась в цене на 5,7 % – до 3,52 миллиона рублей, а трехкомнатная подорожала в среднем на 0,2% – до 4,63 миллиона рублей.
Обновлено в 04:31
Недвижимость
Газпромбанк аккредитовал ЖК «Первый квартал»
Кредит на сумму от 500 тыс. до 60 млн рублей выдается на срок до 30 лет. Подробнее о ЖК «Первый квартал» читайте ЗДЕСЬ.
Обновлено в 03:17
Недвижимость
«Девелопмент-Юг» и Сбербанк приглашают на «День горячей ипотеки»
13 декабря (четверг) Сбербанк и застройщик "Девелопмент-Юг" проводят совместное мероприятие — "День горячей ипотеки" Приглашаем вас в отделение Сбербанка по адресу: ул. Юрша, 100 с 12.00 до 19.00 Только в этот день: консультации по ипотеке, вопросам покупки недвижимости и услуге "Квартирный Trade-In"; оперативная подача заявок на ипотеку; презентация новостроек в Спортивном микрорайоне "Ива".
Обновлено в 00:55
Недвижимость
Пора уплотняться: должников могут лишить единственного жилья
Во‑первых, проект запрещает изымать единственное жилье, если финансовые претензии к его собственнику «явно несоразмерны» стоимости квартиры или дома.
Обновлено вчера в 11:12
Недвижимость
Продажи «вторички» в Новой Москве резко упали
Объемы предложения недвижимости на вторичном рынке Новой Москвы уменьшаются.
Обновлено вчера в 11:02
Недвижимость
Студенты и инвесторы стали чаще покупать квартиры в Подмосковье
Покупатель жилья за МКАД "помолодел" и может позволить себе большую квартиру в ипотеку Москва.
Обновлено в 07:41
Недвижимость
Екатеринбургская «вторичка» дорожает быстрее новостроек
Екатеринбургская "вторичка" растет в цене быстрее, чем новостройки.
Обновлено в 08:44
Недвижимость
На Украине почти на 20% снизилось строительство нового жилья
За последние пять лет количество построенного нового жилья на Украине снизилось на 19,5%, 11 декабря пишет «Газета.ru».
Обновлено вчера в 19:18
Недвижимость
На первичном рынке продолжается рост цен
Напомним, с начала декабря цены на квартиры подняли ГК «Лидер Групп», компания «Ойкумена» и СК «Красная стрела».
Обновлено в 03:30
Недвижимость
Гонконг отказывается от наноквартир на фоне снижения цен на жилье
Midland Realty заявила в прошлом месяце, что продажи новых домов в ноябре были на самом низком уровне с начала 2016 г. Ссылки по теме Цены на жилье в Гонконге упали впервые за 29 месяцев Повышение ставок в Гонконге ударит по покупателям жилья Продажи жилья снижаются в небольших городах Китая История показывает, что продажи небольших квартир, как правило, страдают больше во время коррекции цен.
Обновлено в 04:03
Недвижимость
Эксперты рассказали о трендах на рынке элитных новостроек Москвы
В 2018 году на рынке элитных новостроек Москвы продажи стартовали в 21 объекте, в то время как в прошлом году их было 12.
Обновлено в 02:24
Недвижимость
Саратовский филиал Россельхозбанка открыл новый операционный офис
Обновлено в 08:25
Недвижимость
Россиян предупредили о резком росте ставок по ипотеке в 2019 году
Уже в 2019 году в России ожидается рост ставок по ипотеке. В среднем за год этот показатель будет находиться на уровне 10-11%.
Обновлено в 09:15
Недвижимость
Титов: банки в России не готовы к росту объемов кредитования стройотрасли
Российская банковская система на сегодняшний день не готова к значительному росту объёмов кредитования строительной отрасли, заявил во вторник на встрече с журналистами уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Обновлено в 08:35