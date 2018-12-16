Происшествия
В Подмосковье нашли тела пяти человек
В Подмосковье нашли тела пяти человекBFM.ru09:20
В деревне Шестово в Домодедовском районе Подмосковья обнаружены тела пяти человек. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах. Погибших нашли в бытовке рядом со строящейся гостиницей.
BFM.ru09:20
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Мать с двумя малолетними детьми сбила женщина-водитель на легковой иномарке. Об этом 16 декабря сообщает новостной портал Gazeta.SPb.
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