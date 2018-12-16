В Домодедовском районе Московской области обнаружены тела пяти человек. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах в воскресенье, 16 декабря. Инцидент произошел в деревне Шестово.

В Подмосковье обнаружили тела пяти человек

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