Происшествия

В Подмосковье обнаружили тела пяти человек
Известия
07:03

В Домодедовском районе Московской области обнаружены тела пяти человек. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах в воскресенье, 16 декабря. Инцидент произошел в деревне Шестово.
Известия07:03

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Причиной смерти пятерых жителей подмосковной деревни стал плохой алкоголь

Газета.Ru09:11

Пятеро рабочих погибли на стройке в Подмосковье

Телеканал 360°07:20

Пять человек погибли в деревне в Домодедове

РИАМО07:20

В Подмосковье нашли тела пяти человек, предположительно, отравившихся газом

РИА Новости07:04

Причиной гибели пяти человек в Подмосковье стала утечка газа

ТАСС06:57

В подмосковной деревне найдены мёртвыми пять человек

RT на русском06:48

В СКР подтвердили гибель пяти человек в подмосковной деревне Шестово

Интерфакс06:41
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Происшествия

В СК назвали причину взрыва в жилом доме в Вологде

Обновлено в 05:21
Происшествия

В Санкт-Петербурге иномарка сбила мать с двумя детьми

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора махачкалинского «Газпрома»

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали 10 россиян

Десять россиян госпитализированы в Швейцарии после ДТП с автобусом, сообщает посольство РФ в Берне в своем Twitter.
Обновлено в 04:12
Происшествия

На севере Японии произошел взрыв в кафе, пострадали более 20 человек

Более 20 человек пострадали в результате взрыва в кафе в городе Саппоро на севере Японии, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Пять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Томской области

Вертолет совершил жесткую посадку в городе Кедровый Томской области в воскресенье, 16 декабря.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали семерых участников акции протеста

Как сообщил РБК правозащитник Леонид Гозман, присутствовавший на собрании, сотрудники полиции задерживали участников «достаточно жестко и целенаправленно».
Обновлено в 09:20
Происшествия

В результате пожара в подмосковном общежитии погибли два человека

Обновлено в 00:32
Происшествия

В центре сирийского Африна прогремел взрыв

Заминированный автомобиль взорвался в центре города Африн на севере Сирии, ранения получили десятки человек, сообщили РИА Новости курдский источник в кантоне Африн.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Москве у пенсионера украли часы за 8,5 млн рублей

Из квартиры пенсионера в центре Москвы вынесли несколько швейцарских часов элитных марок.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Канаде женщина случайно отправила своего кота по почте

Обновлено в 07:12
Происшествия

В Башкирии трое детей погибли при пожаре в частном доме

Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП под Воронежем

Два человека погибли в результате ДТП в Воронежской области. Об этом сообщает 16 декабря пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Страсбурге отпустили из-под стражи членов семьи террориста

В Страсбурге отпустили из-под стражи четырех членов семьи террориста, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Неизвестные избили и ограбили француза в центре Москвы

Студент из Франции был ограблен в центре Москвы накануне, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 07:00
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