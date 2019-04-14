Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчинRT на русском 05:20
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.
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В Подмосковье продавец картошки застрелил покупателя, который требовал вернуть назад его деньги
Комсомольская правда06:03
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Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I — это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
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