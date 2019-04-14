Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчинRT на русском 05:20
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.
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В Подмосковье продавец картошки застрелил покупателя, который требовал вернуть назад его деньги
Комсомольская правда06:03
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Порошенко спел две песни про неявку Зеленского на дебаты
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По словам главы пресс-службы Народной милиции Даниила Безсонова, бойцы "Правого сектора"* прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса "Царская охота" без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины.
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Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
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Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
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Владелец дома в Тюмени по улице Амурской, 118, который в ночь на 13 апреля штурмовали силовики в рамках контртеррористической операции, Тимур Иналов (он же Медов) распространял в сети радикальные материалы.
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В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
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Общество
«Бессмертный полк» в этом году пройдет под серьезным контролем местных администраций
В последние годы число участников «Бессмертного полка» раз за разом стремительно увеличивалось.
Обновлено в 11:00
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В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
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Технологии
Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %
Обновлено в 09:22
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Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
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Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения
На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
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«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
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Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг».
Обновлено в 12:43
Экономика
Забайкалье ищет вход в особую зону
Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Лидеров ингушских протестов не выпустили из-под стражи в Нальчике
Как сообщал "Кавказский узел", трое лидеров протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев - были задержаны после митинга в Магасе и с 3 апреля отбывали 10 суток административного ареста в спецприемнике Нальчика.
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Отмечается, что теперь банки, выпускающие карты Visa, смогут не запрашивать ПИН-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам данной платёжной системы на сумму до 3 тыс. рублей, хотя ранее лимит составлял 1 тыс. рублей.
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Армия и оружие
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Общество
В родном доме Сальвадора Дали откроется музей
В доме, в котором родился и провел первые годы своей жизни художник-сюрреалист Сальвадор Дали, откроется музей, посвященный жизни художника.
Обновлено в 12:25
Общество
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов из-под стражи
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Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым
Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
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Политика
Замглавы администрации президента Украины подал в отставку
Замруководителя администрации президента Украины Валерий Кондратюк подал в отставку из-за несогласия с Петром Порошенко.
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Тренер «Анжи» объяснил разгром от «Зенита»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев эмоционально прокомментировал крупное поражение от «Зенита» (0:5) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:12