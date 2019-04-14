В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчинRT на русском 05:20

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

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