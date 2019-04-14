Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчинRT на русском 05:20
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце заподозрила Ксению Собчак в обмане
Обновлено в 07:00
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с футболистами московского «Динамо» (1:1) в выездном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:14
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Общество
Самая красивая: в Москве завершился конкурс «Мисс Россия-2019»
Самая красивая: в Москве завершился конкурс "Мисс Россия-2019"
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Киеве из-за угрозы взрыва на Майдане эвакуировали 1,5 тыс. человек
«Эвакуированы около 1,5 тыс. человек», — отметили в полиции.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Политика
Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова
Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Авто
Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники
Обновлено в 10:13
Спорт
Красная дорожка – Вайцеховская об итогах ледового сезона
Обновлено в 05:00
Кино
Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей в «Игре престолов»
Агентство Bloomberg назвало дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:25
Авто
В России назвали критерии надёжности автомобилей
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Москве
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что собака породы алабай напала на девочку и подростка в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного управления СК.
Обновлено в 08:56
Общество
Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Происшествия
В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме
Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.
Обновлено в 10:05
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Технологии
Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %
Обновлено в 09:22
Происшествия
Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами
Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла.
Обновлено в 05:39
Кино
Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»
Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:15
Футбол
Слуцкий хочет продлить контракт с «Витессом»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что хотел бы подписать новый контракт с голландским клубом.
Обновлено в 09:36
Политика
Штаб Порошенко установил сцену у входа на «Олимпийский» в Киеве
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил сцену у входа на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:29
Недвижимость
Ипотечные льготы для семей с детьми продлены
Родители, у которых с начала прошлого года появился второй, третий и последующие дети, смогут выплачивать ипотеку по льготной ставке под 6 процентов на протяжении всего срока кредита.
Обновлено 12 апреля в 17:07