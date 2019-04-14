Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчинRT на русском 05:20

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.
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Неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам у автодороги в Подмосковье

РБК06:08

Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье

Известия05:36

В Подмосковье на трассе в результате стрельбы погиб человек

РИА Новости05:13

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин

RT на русском05:20

В Подмосковье мужчина во время финансового спора расстрелял своих оппонентов

Интерфакс05:11

Дело возбудили после обнаружения застреленного мужчины в машине на юге Москвы

Агентство Москва04:48

В Подмосковье неизвестный обстрелял двух мужчин

Говорит Москва05:19
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
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Агата Муцениеце заподозрила Ксению Собчак в обмане

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Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с футболистами московского «Динамо» (1:1) в выездном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:14
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Общество

Самая красивая: в Москве завершился конкурс «Мисс Россия-2019»

Самая красивая: в Москве завершился конкурс "Мисс Россия-2019"
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Киеве из-за угрозы взрыва на Майдане эвакуировали 1,5 тыс. человек

«Эвакуированы около 1,5 тыс. человек», — отметили в полиции.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Происшествия

В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок

Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Политика

Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова

Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Экономика

Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви

Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Авто

Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники

Обновлено в 10:13
Спорт

Красная дорожка – Вайцеховская об итогах ледового сезона

Обновлено в 05:00
Технологии

Об опасности просмотра «Игры престолов» предупредили в Роскомнадзоре

Обновлено в 10:20
Кино

Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей в «Игре престолов»

Агентство Bloomberg назвало дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:25
Авто

В России назвали критерии надёжности автомобилей

Обновлено вчера в 03:33
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Москве

Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что собака породы алабай напала на девочку и подростка в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного управления СК.
Обновлено в 08:56
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Происшествия

Появилось видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки

Обновлено в 06:16
Происшествия

В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме

Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.
Обновлено в 10:05
Спорт

Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ

Обновлено в 09:39
Общество

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Технологии

Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %

Обновлено в 09:22
Происшествия

Непальский самолет столкнулся с двумя вертолетами

Самолет авиакомпании Summit Air при взлете врезался в два вертолета в непальском городе Лукла.
Обновлено в 05:39
Кино

Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»

Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:15
Футбол

Слуцкий хочет продлить контракт с «Витессом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что хотел бы подписать новый контракт с голландским клубом.
Обновлено в 09:36
Политика

Штаб Порошенко установил сцену у входа на «Олимпийский» в Киеве

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил сцену у входа на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:29
Недвижимость

Ипотечные льготы для семей с детьми продлены

Родители, у которых с начала прошлого года появился второй, третий и последующие дети, смогут выплачивать ипотеку по льготной ставке под 6 процентов на протяжении всего срока кредита.
Обновлено 12 апреля в 17:07
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