Происшествия

В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчинRT на русском 05:20

В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Подмосковью.
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Неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам у автодороги в Подмосковье

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Дело возбудили после обнаружения застреленного мужчины в машине на юге Москвы

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Комсомольская правда06:03

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