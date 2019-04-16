Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный наручниками к дереву скелетРИА Новости 09:04

Рядом с поселком Черусти в Московской области нашли скелетированный труп мужчины. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Руки скелета были в наручниках, к ним неизвестные прикрепили металлическую цепь, с помощью которой и повесили жертву на дереве.
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«Судьба выведет». Что известно о найденном в лесу туристе

Телеканал 360°17:55

Прикован цепями к дереву: обстоятельства таинственной смерти московского путешественника

РЕН ТВ08:36

Вокруг прикованного цепями к дереву трупа мужчины нашли эротические игрушки

Московский Комсомолец10:42

В Подмосковье нашли прикованный наручниками к дереву скелет

РИА Новости09:04

Скелетированные останки умершего год назад мужчины обнаружили в подмосковном лесу

Агентство Москва08:19

Скелетированный труп спортсмена-экстремала нашли в подмосковном лесу

Газета.Ru12:41

Московского путешественника, который пропал два года назад, нашли мертвым и прикованным наручниками к дереву

Комсомольская правда07:08
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Политика

«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов

Обновлено в 21:41
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Политика

Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено в 21:04
Наука

В туше жеребенка ледникового периода ученые СВФУ нашли жидкую кровь

Исследователи из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) впервые в истории палеонтологии обнаружили жидкую кровь в замороженной туше лошади, пролежавшей в вечной мерзлоте около 42 тыс. лет.
Обновлено в 17:59
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Наука

В Нижегородской области собрали самую мощную лазерную установку в мире

Обновлено в 06:04
Политика

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Футбол

«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги чемпионов

Обновлено в 16:51
Интернет

NBC: Facebook использовал данные пользователей для лидерства на рынке

Компания Facebook с Марком Цукербергом во главе использовала личные данные пользователей одноимённой соцсети в качестве «разменной монеты» за лидерство на рынке, сообщает NBC со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение канала.
Обновлено в 15:05
Политика

Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ

Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили в этом году премию Европарламента за свободу СМИ.
Обновлено в 21:32
Происшествия

В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Хоккей

«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Политика

Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям

Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Конор Макгрегор, являющийся всемирно известным бойцом смешанного стиля единоборств (ММА), поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с победой в «ледовой стычке» с другим хоккеистом Андреем Свечниковым, сообщают «Известия».
Обновлено в 14:44
Политика

Надежда Савченко освобождена из-под стражи

Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Петросян возвращается на Первый канал

Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам

Обновлено в 19:56
Политика

Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено в 21:02
Интернет

TikTok запретили в Индии за распространение порно

Приложение уличили в распространении данных детей до 13 лет без согласия родителей.
Обновлено в 11:27
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
Футбол

Зидан принял решение избавиться от Бэйла

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с игроками, которые должны покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает AS.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

Обновлено в 16:23
Политика

Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400

Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 03:50
Общество

Рестораторы отказываются от мяса

Чем кормят веганов Рестораторы особенно активно увлеклись вегетарианской и веганской кухней в 2019 году.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Происшествия

В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре

В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
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