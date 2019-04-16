В Подмосковье нашли прикованный наручниками к дереву скелетРИА Новости 09:04

Рядом с поселком Черусти в Московской области нашли скелетированный труп мужчины. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Руки скелета были в наручниках, к ним неизвестные прикрепили металлическую цепь, с помощью которой и повесили жертву на дереве.

В Подмосковье нашли прикованный наручниками к дереву скелет

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