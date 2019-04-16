Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный наручниками к дереву скелетРИА Новости 09:04
Рядом с поселком Черусти в Московской области нашли скелетированный труп мужчины. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Руки скелета были в наручниках, к ним неизвестные прикрепили металлическую цепь, с помощью которой и повесили жертву на дереве.
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Вокруг прикованного цепями к дереву трупа мужчины нашли эротические игрушки
Московский Комсомолец10:42
Скелетированные останки умершего год назад мужчины обнаружили в подмосковном лесу
Агентство Москва08:19
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов
Обновлено в 21:41
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено в 21:04
Наука
В туше жеребенка ледникового периода ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Исследователи из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) впервые в истории палеонтологии обнаружили жидкую кровь в замороженной туше лошади, пролежавшей в вечной мерзлоте около 42 тыс. лет.
Обновлено в 17:59
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Интернет
NBC: Facebook использовал данные пользователей для лидерства на рынке
Компания Facebook с Марком Цукербергом во главе использовала личные данные пользователей одноимённой соцсети в качестве «разменной монеты» за лидерство на рынке, сообщает NBC со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение канала.
Обновлено в 15:05
Политика
Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ
Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили в этом году премию Европарламента за свободу СМИ.
Обновлено в 21:32
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Хоккей
«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Конор Макгрегор, являющийся всемирно известным бойцом смешанного стиля единоборств (ММА), поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с победой в «ледовой стычке» с другим хоккеистом Андреем Свечниковым, сообщают «Известия».
Обновлено в 14:44
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Петросян возвращается на Первый канал
Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам
Обновлено в 19:56
Политика
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено в 21:02
Интернет
TikTok запретили в Индии за распространение порно
Приложение уличили в распространении данных детей до 13 лет без согласия родителей.
Обновлено в 11:27
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Футбол
Зидан принял решение избавиться от Бэйла
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с игроками, которые должны покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает AS.
Обновлено в 12:57
Политика
Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400
Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 03:50
Общество
Рестораторы отказываются от мяса
Чем кормят веганов Рестораторы особенно активно увлеклись вегетарианской и веганской кухней в 2019 году.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Происшествия
В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре
В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09