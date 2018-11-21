Общество

В Подмосковье найден череп мамонта с древним кладом
Газета.Ru
03:26

Как сообщается, поздней осенью в завершение археологических исследований были сделаны сразу несколько находок. Сначала был найден череп мамонта, в котором был спрятан клад в виде кремневых изделий и заготовок для орудий. После археологи натолкнулись на жилище первобытного человека.
Газета.Ru03:26
с чего всё началось
Кремниевые изделия и орудия первобытного человека были найдены под черепом мамонта в на Зарайской стоянке в Московской области, сообщает подмосковное министерство культуры
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Московский Комсомолец03:21

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В Подмосковье нашли останки мамонта... с кладом внутри

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Череп мамонта с кладом нашли в Подмосковье

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Археологи нашли в Зарайске череп мамонта с кладом внутри

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В Подмосковье нашли череп мамонта с кладом внутри

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Череп мамонта с кладом внутри обнаружен археологами на Зарайской стоянке

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Археологический сезон завершился в Зарайске

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