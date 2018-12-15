Происшествия
В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисти рук
В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисти рукРИА Новости05:22
Мужчина пострадал после того, как попытался открыть найденную на дороге коробку. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что раненый работает участковым. На трассе он оказался в свободное от службы время.
РИА Новости05:22
с чего всё началось
В Московской области на автотрассе А-108 взорвалась коробка с неизвестным устройством, мужчине оторвало кисти рук и травмировало лицо, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. По его словам, инцидент произошел между Воскресенском и городом Куровское.РИА Новости05:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Происшествия
Число задержанных на протестах во Франции приблизилось к 90
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Ялте грузовик рухнул на аквапарк
В Ялте грузовой автомобиль упал с обрыва на аквапарк отеля "Интурист", сообщает ТАСС со ссылкой управление МВД по региону.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в Москве
В Москве вооружённый ножом мужчина напал на полицейского и нанёс ему удар в область сердца. Об этом сообщается на сайте СК по Москве.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Петербурге неизвестные погасили пламя Вечного огня на Марсовом поле
Полицейские Петербурга разыскивают группу лиц, которые 14 декабря погасили пламя Вечного огня на Марсовом поле - старейшего в стране, от которого был зажжен огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В «Домодедово» экстренно сел самолет из-за состояния пассажира
Обновлено в 04:03
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом и фурой увеличилось до трех человек
Ранее сообщалось, что на месте столкновения рейсового автобуса №506 и грузовой фуры Scania погибли два человека.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
В Индии пассажирский самолет экстренно сел из-за угрозы взрыва
Обновлено в 02:59
Происшествия
Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей
Петербургские мошенники нашли новый способ вымогательства денег с водителей — они подкладывают под дворники на лобовом стекле «квитанцию» за якобы нарушение ПДД.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В ДТП в Ростовской области погиб один человек
Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате аварии в Азовском районе Ростовской области, говорится в сообщении ГУ МВД по региону.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Якутии 12 человек пострадали в ДТП с пьяным водителем
Обновлено в 02:56
Происшествия
Из-под руин дома в Фастове достали тела погибших
В городе Фастов спасатели извлекли из-под обломков дома тела двух погибших, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сказано 14 декабря на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
В Лиссабоне 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов
По меньшей мере 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов в Лиссабоне.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
В Приамурье в ДТП с автомобилем полиции пострадали шесть человек
Травмы получили шесть человек, в том числе два сотрудника полиции. У виновника аварии зафиксировали признаки алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Жертвами инцидента с грузовиком в Непале стали 18 человек
По меньшей мере 18 человек погибли после того, как в пятницу небольшой грузовик упал с обрыва в центральной части Непала.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Петербургский школьник катался с горки и получил тяжелую травму головы
11-летнего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой В одну из петербургских больниц в пятницу, 14 декабря, доставлен 11-летний школьник с тяжелой черепно-мозговой травмой, сообщают "Невские новости".
Обновлено в 07:46