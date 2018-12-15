В Московской области на автотрассе А-108 взорвалась коробка с неизвестным устройством, мужчине оторвало кисти рук и травмировало лицо, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. По его словам, инцидент произошел между Воскресенском и городом Куровское.

с чего всё началось

Мужчина пострадал после того, как попытался открыть найденную на дороге коробку. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что раненый работает участковым. На трассе он оказался в свободное от службы время.

В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисти рук

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