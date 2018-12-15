Происшествия

В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки
РИА Новости
05:22

Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что раненый работает участковым. На трассе он оказался в свободное от службы время.
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