Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что раненый работает участковым. На трассе он оказался в свободное от службы время.

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