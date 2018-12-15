Происшествия
В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки
В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть рукиРИА Новости05:22
Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что раненый работает участковым. На трассе он оказался в свободное от службы время.
РИА Новости05:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Происшествия
В Париже продолжаются протесты «жёлтых жилетов»
Обновлено в 04:29
Происшествия
Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области
Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 12:26
Происшествия
На Украине разбился самолет Су-27
В Житомирской области Украины при заходе на посадку разбился истребитель Су-27 украинских ВВС, его пилот погиб.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Башкирии
В Башкортостане из-за ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Семь вагонов грузового поезда сошли с путей в Пермском крае
Сход семи пустых вагонов грузового электропоезда сообщением Агрыз - Красноуфимск произошел в Куединском районе Пермского края (Ижевский регион Горьковской железной дороги), сообщается на сайте Главного управления МЧС по Пермскому краю в субботу.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Дайвер погиб во время погружения под Калининградом
Житель Калининграда погиб в субботу во время занятий дайвингом в районе поселка Янтарный на берегу Балтийского моря.
Обновлено в 12:04
Происшествия
На стройке в Зеленограде нашли снаряд времен ВОВ
Обновлено в 09:54
Происшествия
Опубликовано видео падения самосвала на аквапарк в Ялте
В Сети появилось видео падения самосвала на территорию аквапарка гостиницы "Ялта-Интурист".
Обновлено в 06:27
Происшествия
Хулиганы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Обновлено в 00:54
Происшествия
Крупный пожар произошел в зоопарке британского Честера
Крупный пожар произошел в зоопарке британского города Честер. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщается на странице зверинца в Facebook.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в Москве
В Москве вооружённый ножом мужчина напал на полицейского и нанёс ему удар в область сердца. Об этом сообщается на сайте СК по Москве.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в «Домодедово»
Обновлено в 08:02
Происшествия
В районе аэропорта Шереметьево вспыхнул пожар
В подмосковной деревне Пирогово в субботу днем вспыхнул пожар в частном доме, при этом поднявшийся в небо черный столб дыма напугал пассажиров аэропорта Шереметьево и жителей Лобни.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Одиннадцать человек съели рис в индийском храме и умерли
Одиннадцать человек скончались после приема пищи во время религиозной церемонии в индийском храме.
Обновлено в 11:07
Происшествия
У сбившей полицейских 15-летней школьницы нашли револьвер
Обновлено в 07:17