Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТПГазета.Ru вчера в 23:14

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
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