Происшествия
Российский блогер разбился насмерть в ПодмосковьеLenta.ru вчера в 21:48
Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте. Информация об этом появилась в группе «Мотомосква» во «ВКонтакте».
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В аварии на трассе М4 «Дон» погиб мотоблогер «Болт» – Артем Болдырев
Комсомольская правдавчера в 19:18
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
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Участник шоу «Голос» найден мертвым
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В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигуранта
В уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» появились четыре новых фигуранта.
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«Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима», - сказал министр иностранных дел.
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Новый танковый полк развернут на Смоленщине
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В Киеве нацисты митингуют против «малороса» Зеленского – начались столкновения с полицией
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Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками.
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Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
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Вход в КС Украины заблокировали перед приездом Зеленского
Въезд в Конституционный суд Украины был заблокирован протестующими против указов президента Владимира Зеленского перед его прибытием в здание для участия в слушаниях по рассмотрению жалобы депутатов Верховной рады на ее досрочный роспуск.
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«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
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Назван средний возраст вступления россиян в брак
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Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
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Фонсека стал главным тренером «Ромы»
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Происшествия
В Зауралье на границе с Казахстаном изъяли 88 тыс. опасных таблеток
В Курганской области на границе с Казахстаном при досмотре автомобиля «Газель» изъято семь коробок с 88 тыс. таблеток биологически активных добавок, содержащих опасное вещество.
Обновлено в 04:48
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Финансы
Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром
Доллар и евро упали на "Московской бирже" во вторник утром, рубль заметно укрепился к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики большинства мировых рынков, связанной с улучшением отношения инвесторов к рисковым активам.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Экс-глава клиники Мешалкина обратился к Путину за помощью
В письме, которое написал Караськов президенту РФ Владимиру Путину (есть в расппоряжении редакции), он заявляет о полной своей невиновности и поясняет, что, по его мнению, послужило поводом к возбуждению уголовного дела.
Обновлено в 00:58
Экономика
Выручка АЛРОСА за год упала почти на 31% или на 710 млн долларов США
Следовательно, доход компании от продаж алмазов и бриллиантов упал почти на 31% или на $710 млн.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Энергетика
«Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе»
Компания «Роснефть» попросила российское правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 03:25
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА выиграли лигу ВТБ
Мужская команда московского баскетбольного ЦСКА в восьмой раз подряд стала чемпионом Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 14:09
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42