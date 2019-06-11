Происшествия

Российский блогер разбился насмерть в ПодмосковьеLenta.ru вчера в 21:48

Мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, попал в ДТП на мотоцикле в Подмосковье. От полученных травм он скончался на месте. Информация об этом появилась в группе «Мотомосква» во «ВКонтакте».
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Известный мотоблогер погиб в ДТП под Домодедово

Подмосковье Сегодня02:51

Мотоблогер перед смертью записал видео, как он рулит ногами на скорости 100 км/ч

Life.ru05:10

Мотоблогер Артем Болдырев разбился

Телеканал 360°вчера в 17:32

Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

РИА Новостивчера в 21:19

В аварии на трассе М4 «Дон» погиб мотоблогер «Болт» – Артем Болдырев

Комсомольская правдавчера в 19:18

В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер

RT на русскомвчера в 21:44

Видео: разбившийся насмерть в Подмосковье мотоблогер Болт рулит ногами

РЕН ТВвчера в 17:38
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Культура

Участник шоу «Голос» найден мертвым

Обновлено в 04:19
Авто

Гендиректор УАЗа возглавил производителя президентских лимузинов

Новым генеральным директором Aurus, производителя автомобилей проекта «Кортеж», стал Адиль Ширинов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минпромторга.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигуранта

В уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» появились четыре новых фигуранта.
Обновлено в 01:55
Политика

Россия предложила США принять заявление о недопустимости ядерной войны

«Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима», - сказал министр иностранных дел.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Новый танковый полк развернут на Смоленщине

По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено вчера в 08:02
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, но риск внутреннего кровотечения сохраняется, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в доме

Обновлено в 00:52
Политика

В Киеве нацисты митингуют против «малороса» Зеленского – начались столкновения с полицией

По данным украинских СМИ, под администрацией президента уже начались стычки нацистов с полицией.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

Адвокаты журналиста Голунова обжаловали домашний арест

Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками.
Обновлено в 04:40
Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Политика

Вход в КС Украины заблокировали перед приездом Зеленского

Въезд в Конституционный суд Украины был заблокирован протестующими против указов президента Владимира Зеленского перед его прибытием в здание для участия в слушаниях по рассмотрению жалобы депутатов Верховной рады на ее досрочный роспуск.
Обновлено в 04:19
Футбол

«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Обновлено в 03:53
Кино

Актёру Питеру Динклэйджу — 50

Обновлено в 01:33
Общество

Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты

Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Футбол

Фонсека стал главным тренером «Ромы»

Обновлено в 04:08
Происшествия

В Зауралье на границе с Казахстаном изъяли 88 тыс. опасных таблеток

В Курганской области на границе с Казахстаном при досмотре автомобиля «Газель» изъято семь коробок с 88 тыс. таблеток биологически активных добавок, содержащих опасное вещество.
Обновлено в 04:48
Авто

Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Музыка

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Финансы

Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром

Доллар и евро упали на "Московской бирже" во вторник утром, рубль заметно укрепился к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики большинства мировых рынков, связанной с улучшением отношения инвесторов к рисковым активам.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Экс-глава клиники Мешалкина обратился к Путину за помощью

В письме, которое написал Караськов президенту РФ Владимиру Путину (есть в расппоряжении редакции), он заявляет о полной своей невиновности и поясняет, что, по его мнению, послужило поводом к возбуждению уголовного дела.
Обновлено в 00:58
Экономика

Выручка АЛРОСА за год упала почти на 31% или на 710 млн долларов США

Следовательно, доход компании от продаж алмазов и бриллиантов упал почти на 31% или на $710 млн.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Энергетика

«Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе»

Компания «Роснефть» попросила российское правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 03:25
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА выиграли лигу ВТБ

Мужская команда московского баскетбольного ЦСКА в восьмой раз подряд стала чемпионом Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 14:09
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
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