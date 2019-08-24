Происшествия

В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнкомRT на русском 09:17

В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
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с чего всё началось

Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье

В правоохранительные органы обратился житель подмосковного Красногорска. Он заявил, что 23 августа его вместе с 9-летней дочерью подкараулили у подъезда дома двое вооруженных мужчин. Представившись сотрудниками банка, они потребовали возврата взятых жителем Красногорска средств.
РЕН ТВ04:02

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Полиция проводит проверку после обстрела коллекторами мужчины и его дочери в Красногорске

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Подмосковные коллекторы расстреляли из травмата мужчину и 9-летнюю девочку

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В Подмосковье проверят данные о коллекторах, стрелявших по отцу с ребенком

РИА Новости05:33

МВД проверяет сообщение о стрелявших по отцу с ребенком коллекторах

РЕН ТВ05:35

В Красногорске неизвестные стреляли в мужчину и его дочь

ТАСС08:20
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В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, водитель погиб

По предварительным данным, около 8 часов утра на 19-м км автодороги «Рощино-Цвелодубово» водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
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Сообщается, что 22-летний игрок на правах аренды присоединится к резервной команде каталонского клуба, выступающей в третьей группе сегунды B. Контракт с украинским защитником может быть подписан уже 27 августа.
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Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
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Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
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Обновлено в 11:07
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