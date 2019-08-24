Происшествия
В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнкомRT на русском 09:17
В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
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с чего всё началось
В правоохранительные органы обратился житель подмосковного Красногорска. Он заявил, что 23 августа его вместе с 9-летней дочерью подкараулили у подъезда дома двое вооруженных мужчин. Представившись сотрудниками банка, они потребовали возврата взятых жителем Красногорска средств.РЕН ТВ04:02
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Подмосковные коллекторы расстреляли из травмата мужчину и 9-летнюю девочку
Московский Комсомолец04:16
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
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Происшествия
Возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП под Калугой
Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими под Калугой.
Обновлено в 10:57
Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» благодаря очередному голу Филиппа
Обновлено в 08:55
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до пяти
Число погибших в результате ДТП с автобусом на трассе Москва - Волгоград увеличилось до пяти человек, в Новоаннинской районной больнице Волгоградской области умерли женщина и ребенок, которые получили тяжелые травмы.
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Политика
Савченко заявила об украинизации России
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
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Состоялась презентация кемпинг-фургона на базе Mercedes-Benz Sprinter
Следует подчеркнуть, что данное транспортное средство построено на основе Mercedes-Benz Sprinter.
Обновлено в 09:52
Здоровье
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Политика
В Киеве вместо парада на День независимости идет «Шествие достоинства»
«Шествие достоинства» призвано заменить традиционный парад в честь Дня независимости.
Обновлено в 04:14
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
Законопроект предполагает, что на форменной одежде либо амуниции сотрудников Росгвардии при несении службы в общественных местах должен находиться хорошо различимый идентификационный номер.
Обновлено в 09:31
Спорт
Глазырина поделила первое место в спринте с Харватовой на ЧМ
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Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Политика
Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая
Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
24 августа посольство США в России опубликовало в социальной сети пост, в котором заявило, что, несмотря на угрозу здоровью Уилана, руководство СИЗО «Лефортово» «отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр».
Обновлено в 12:08
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Космос
ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС
Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, водитель погиб
По предварительным данным, около 8 часов утра на 19-м км автодороги «Рощино-Цвелодубово» водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Футбол
«Барселона» может арендовать украинского защитника
Сообщается, что 22-летний игрок на правах аренды присоединится к резервной команде каталонского клуба, выступающей в третьей группе сегунды B. Контракт с украинским защитником может быть подписан уже 27 августа.
Обновлено в 10:30
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Политика
США объявили о новых санкциях против России с 26 августа
Первый пакет американских санкций по "делу Скрипаля" вступил в силу год назад.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
«Красавица-разбойница»: Бондарчук в эффектном наряде произвела фурор
Популярная модель Светлана Бондарчук приняла участие в фотосессии. Поклонники пришли в восторг от наряда звезды.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В степи под Астраханью потерялся португалец
В МЧС не смогли пояснить, как иностранец попал в степь. С 06:00 воскресенья к розыску планируется привлечь вертолет Ка-26 от Росгвардии.
Обновлено в 11:14
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.
Обновлено вчера в 06:31
Футбол
Алексей Миранчук остался в запасе «Локомотива» на матч с «Краснодаром»
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 7-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:07