Происшествия
В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенкомГазета.Ru 12:58
В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России Московской области. Как отмечается, инцидент произошел в пятницу, 23 августа.
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с чего всё началось
В правоохранительные органы обратился житель подмосковного Красногорска. Он заявил, что 23 августа его вместе с 9-летней дочерью подкараулили у подъезда дома двое вооруженных мужчин. Представившись сотрудниками банка, они потребовали возврата взятых жителем Красногорска средств.РЕН ТВ04:02
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Подмосковные коллекторы расстреляли из травмата мужчину и 9-летнюю девочку
Московский Комсомолец04:16
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