Происшествия

В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенкомГазета.Ru 12:58

В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России Московской области. Как отмечается, инцидент произошел в пятницу, 23 августа.
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с чего всё началось

Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье

В правоохранительные органы обратился житель подмосковного Красногорска. Он заявил, что 23 августа его вместе с 9-летней дочерью подкараулили у подъезда дома двое вооруженных мужчин. Представившись сотрудниками банка, они потребовали возврата взятых жителем Красногорска средств.
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