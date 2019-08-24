В правоохранительные органы обратился житель подмосковного Красногорска. Он заявил, что 23 августа его вместе с 9-летней дочерью подкараулили у подъезда дома двое вооруженных мужчин. Представившись сотрудниками банка, они потребовали возврата взятых жителем Красногорска средств.

с чего всё началось

В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России Московской области. Как отмечается, инцидент произошел в пятницу, 23 августа.

В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком

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