Происшествия

В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенкомГазета.Ru 12:58

В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России Московской области. Как отмечается, инцидент произошел в пятницу, 23 августа.
Читать в источнике
Комментировать159
с чего всё началось

Коллекторы обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь в Подмосковье

В правоохранительные органы обратился житель подмосковного Красногорска. Он заявил, что 23 августа его вместе с 9-летней дочерью подкараулили у подъезда дома двое вооруженных мужчин. Представившись сотрудниками банка, они потребовали возврата взятых жителем Красногорска средств.
РЕН ТВ04:02

Подробнее о событии

Полиция проводит проверку после обстрела коллекторами мужчины и его дочери в Красногорске

Вести Подмосковья08:47

В Подмосковье проверят данные о коллекторах, стрелявших по отцу с ребенком

РИА Новости05:33

Коллекторы обстреляли должника и его дочь из пневматического пистолета в Красногорске

Регион online05:05

Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

Lenta.ru06:19

В Красногорске неизвестные стреляли в мужчину и его дочь

ТАСС08:20

МВД проверяет сообщение о стрелявших по отцу с ребенком коллекторах

РЕН ТВ05:35

Подмосковные коллекторы расстреляли из травмата мужчину и 9-летнюю девочку

Московский Комсомолец04:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
Автоспорт

Квят прокомментировал переход Албона в Red Bull

Обновлено в 05:35
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Космос

Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.
Обновлено в 13:31
Кино

В Петербурге состоится фестиваль северокорейского кино

Напомним, ранее в Петербурге прошёл фестиваль польского кино.
Обновлено в 00:15
Политика

МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой

В МИД прокомментировали опубликованный в твиттере призыв американского посольства в России отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана домой.
Обновлено в 13:40
Гаджеты

Показан дизайн OnePlus 7T с необычной камерой

Обновлено в 13:03
Общество

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Здоровье

В США зафиксировали первую смерть от вейпа

Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
Обновлено в 01:09
Общество

Росгвардейцев захотели лишить анонимности

В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.
Обновлено в 09:31
Политика

Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе

Обновлено в 09:51
Политика

Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в обращении к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому использовал цитату из Библии.
Обновлено в 13:17
Политика

В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».
Обновлено в 10:11
Происшествия

Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье

Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено вчера в 06:57
Политика

Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Здоровье

На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов

Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Сергей Семак: «В Уфе один из худших стадионов в РПЛ»

Надеюсь, что здесь удастся сыграть на новом давно обещанном стадионе. Поздравляю ребят из Уфы, сегодня они победили заслуженно.
Обновлено в 12:45
Политика

Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7

Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Елена Летучая откровенно сообщила о своих недостатках

К последним звезда прибегает по уважительной причине, дабы скорректировать недостатки внешности.
Обновлено вчера в 07:33
Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено в 13:02
Общество

Корреспонденты ФАН в Триполи ждут официальной аккредитации

В ночь с 16 на 17 мая 2019 года в Триполи были задержаны два российских сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Самер Суэйфан и Максим Шугалей, которые находились в Ливии официально и занимались социологическими исследованиями.
Обновлено в 13:39
Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Единоборства

Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами

Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП под Калугой

Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими под Калугой.
Обновлено в 10:57
Культура

Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Обновлено в 07:29
Происшествия

Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему

Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Приехавший по вызову водитель отказался брать нетрезвого пассажира.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Женщине-экскурсоводу перерезали горло и угнали ее авто в Петербурге

Тело женщины с перерезанной шеей обнаружили в ее собственной квартире в Кировском районе города.
Обновлено в 13:05
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Политика

Шойгу рассказал о перспективах российских миротворцев в Приднестровье

Красносельский, в свою очередь, подтвердил, что не видит альтернативы участию российских миротворцев в регионе.
Обновлено в 12:03
Технологии

Российское аэротакси Begaero впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

Планируется, что перспективное аэротакси сможет совершать вертикальный взлет и посадку.
Обновлено вчера в 18:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное