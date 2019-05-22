Общество

В Подмосковье хотят построить очередной опасный объектREGNUM 11:25

Камнем преткновения стало создание очередного мусорного объекта. О противостоянии властей и общества передают с места событий корреспонденты ИА REGNUM. Мы не будем отвлекать наших читателей на описание всех перипетий, сопровождавших очередные скандальные публичные слушания.
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В Подмосковье хотят построить очередной опасный объект

REGNUM11:25
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Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Обновлено в 06:42
Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено в 12:06
Политика

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Политика

Начальник управления Госохраны Украины ушёл в отставку

Обновлено в 11:46
Хоккей

Защитник сборной США: «Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо»

Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо.
Обновлено в 13:05
Футбол

Мусаев: «„Краснодар“ ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей трансферной работе команды. В «Краснодар» уже перешли Юнес Намли и Кайо.
Обновлено в 12:41
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Экономика

Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций

Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено в 09:42
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Финансы

Поводов для продолжения роста российского рынка акций нет

Да, весь день неплохо росли американские фьючерсы, а потом и акции, и это во многом стало драйвером подъема российского рынка.
Обновлено в 02:21
Общество

Prada откажется от использования натурального меха

Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Футбол

Локомотив — Урал 1:0

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

Сбербанк отсудил у девелопера полмиллиарда рублей

Сбербанк требует 3 млрд рублей с «Дженсера» Банк обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 08:34
Экономика

В России доля безналичных платежей достигла в мае 61%

Доля безналичных платежей в России в мае достигла 61%.
Обновлено в 05:51
Спорт

Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал на предстоящей сессии организации принять решение о сохранении бокса в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:58
Авто

Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Технологии

Mail.ru Group запускает сервис по сбору средств

В руководстве отечественного интернет-холдинга Mail.ru Group решили обзавестись собственным аналогом зарубежного сервиса Patreon — Мэйл.ру сообщает о начале тестирования сервиса Boosty.to, который позволит создателям контента получать платежи от поклонников.
Обновлено в 03:02
Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Обновлено в 11:01
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено в 12:32
Энергетика

Нефтяникам посоветовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок

Нефтяным компаниям советовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов.
Обновлено в 14:00
Общество

Что делать с балконами, на которых установили самодельные козырьки

Разбирательства между жильцами верхних этажей, которые обустроили самодельные козырьки на балконах, и управляющих компаний приобретают массовый характер.
Обновлено в 08:03
Общество

Эксперт: «В нашем случае массовая застройка коммерческой недвижимостью будет просто не актуальна»

Руководитель агентства недвижимости «Белые ночи» Александр Каменев объяснил, почему небольшие объемы торговых площадей в Перми — это нормально.В России стали строить меньше торговых центров, передает Газета.ру.
Обновлено в 09:23
Здоровье

6000 вологжан уже пострадали от укусов клещей

Более шести тысяч вологжан пострадали от укусов клещей на сегодняшний день.
Обновлено в 07:34
Наука

Кто погубил мамонтов: человек, климат или метеорит?

Безусловно, влияние различных климатических изменений на сокращение ареала мамонтов сторонники антропогенной теории не отрицают, но при этом придерживаются мнения, что именно активная охота сыграла ключевую роль в исчезновении этих млекопитающих.
Обновлено в 05:20
Общество

Как правильно выбрать кондиционер в квартиру

Есть разные виды кондиционеров, однако одни из самых популярных - напольные, также их называют мобильными и сплит-системами.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота

Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Гаджеты

У Samsung Galaxy S11 не будет подэкранной камеры — она по-прежнему будет врезана в дисплей

Недавно появились слухи о том, что флагманский смартфон Samsung следующего поколения, Galaxy S11, получит подэкранную фронтальную камеру, но судя по новым данным, такое решение если и появится, то в модели через поколение.
Обновлено в 10:14
Политика

На акции в Анкаре использовали фейковые фото депортации крымских татар

Организаторы акции в Анкаре по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар использовали на баннерах и афишах фотографии, не имеющие отношения к этому событию, говорится в сообщении посольства РФ в Турции.
Обновлено в 13:29
Игры

Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов

Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.
Обновлено в 12:59
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