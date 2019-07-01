Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

В Серпуховском районе Московской области на поверхность из Оки подняли тела двух человек, которые погибли при крушении легкомоторного самолета. Сам воздушный транспорт доставали из реки при помощи плавучего крана, а для его погрузки из Серпухова прибыла баржа.

В Подмосковье из Оки подняли тела погибших при крушении самолета

Армия и оружие Минобороны Украины оспорит решение суда о питании военных Как сообщили в Минобороны, ВСУ начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.

Происшествия Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Происшествия На акции протеста у мэрии Москвы распылили газ На несанкционированной акции протеста у здания мэрии Москвы распылили газ, сотрудники полиции разыскивают тех, кто это сделал.

Игры В GOG отменили предзаказы Blair Witch GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.

Происшествия Арестован министр финансов Астраханской области В Ростове-на-Дону суд постановил арестовать и.о. министра финансов региона Виталия Шведова.

Наука Пень-зомби из Новой Зеландии выжил за счет воды соседних деревьев Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.

Кино Создатели «Игры престолов» бросят HBO ради 200 миллионов долларов Отмечается, что сценаристы ожидают рекордный контракт на 200 миллионов долларов, который превзойдет сделку между Amazon и создателями сериала «Мир Дикого Запада» Лизой Джой и Джонатаном Ноланом на 150 миллионов долларов.

Общество В храме объяснили помощь митингующим на Тверской Иеромонах Иоанн объяснил РБК решение священнослужителей Храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке рядом с Тверской улицей в Москве пустить к себе участников несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу и помочь им укрыться от полиции.

Армия и оружие Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.

Футбол Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб.

Экономика «Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.

Религия В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.

Армия и оружие Минобороны Украины заявило о нехватке кандидатов в военные училища Министерство обороны Украины объявило объявило дополнительный набор на обучение в высших военных училищах и колледжах по причине недобора абитуриентов в отведенное для этого время.

Музыка Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.

Политика «Газпром» может заключить сделку с Украиной по транзиту газа «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Происшествия В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

Армия и оружие Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2 Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).

Политика В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.

Армия и оружие Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант» Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Гаджеты Huawei выпустит два флагманских процессора для смартфонов Стало известно, что Huawei планирует до конца года выпустить две новые мощные однокристальные платформы.

Космос Космический корабль Dragon пристыковался к МКС Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.