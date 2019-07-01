Происшествия
В Подмосковье из Оки подняли тела погибших при крушении самолетаРегион online 14:50
В Серпуховском районе Московской области на поверхность из Оки подняли тела двух человек, которые погибли при крушении легкомоторного самолета. Сам воздушный транспорт доставали из реки при помощи плавучего крана, а для его погрузки из Серпухова прибыла баржа.
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с чего всё началось
Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность", - сказал собеседник агентства.РИА Новости14:07
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