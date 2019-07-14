Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолетаРИА Новости 13:26

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
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Около подмосковного Солнечногорска совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson

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