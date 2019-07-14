Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолетаРИА Новости 13:26
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
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с чего всё началось
По данным источника ТАСС, вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же. Аэродром малой авиации Шевлино расположен в 55 км от Москвы по Пятницкому шоссе. Собеседник агентства также отметил, что разбившийся вертолет был частным, причем разрешения на его полет у летчиков было.ТАСС13:18
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