Происшествия

Учивший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в ПодмосковьеГазета.Ru 15:52

В 2014 году Никитин обучал полетам президента России Владимира Путина, который тогда занимал пост премьер-министра. Российский лидер был заинтересован полетом на дельталете со стерхами. Ранее сообщалось, что умер Александр Шумидуб.
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В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

РИА Новости13:26

Около подмосковного Солнечногорска совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson

Эхо Москвы14:01

ТАСС: в авиакатастрофе погиб президент Федерации сверхлегкой авиации России

Коммерсантъ13:54

В Подмосковье разбился учивший Путина летать со стерхами пилот

РБК14:32

СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Подмосковье

RT на русском14:15

СК завел дело о крушении вертолета, где погиб глава Федерации сверхлегковой авиации

ТАСС15:43

РЕН ТВ публикует фото с места падения вертолета в Подмосковье

РЕН ТВ13:29
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
Политика

США введут санкции против Турции из-за покупки С-400

Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения.
Обновлено в 08:25
Политика

Крым покоя не дает: на Украине прочат полуострову судьбу «безлюдной пустыни»

"Эксперт", кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в очередной раз предрек Крыму трагическую судьбу — на этот раз полуостров "превратится" в безлюдную пустыню, передают его слова украинские СМИ.
Обновлено в 08:50
Футбол

Азар определился с игровым номером в «Реале»

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.
Обновлено в 10:38
Общество

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

Обновлено в 13:27
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Космос

Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН

Обновлено вчера в 20:07
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Футбол

«Думает, что я у любовницы». Фанат «Спартака» ради жены попросил показать его по телевизору

«Спартак» в 1-м туре российской Премьер-лиги на стадионе «Открытие Арена» обыграл «Сочи» (1:0). Единственный гол на 93-й минуте забил Сумюэль Жиго.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Теннис

Роджер Федерер: постараюсь забыть этот финал

Обновлено в 14:32
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Политика

Бортко призвал кандидатов в губернаторы не участвовать в выборах

Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко призвал конкурентов Александра Беглова снять свои кандидатуры с выборов.
Обновлено в 10:08
Футбол

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Обновлено в 11:26
Политика

Медведчук рассказал о влиянии США на Украину

Проявлению реальной украинской политики мешает сильное внешнее управление США, под которым Украина находится начиная с 2014 года.
Обновлено в 10:47
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Музыка

Британский музыкант Крис Норман прервал выступление в Петербурге

Обновлено в 15:43
Общество

Приставы назвали число невыездных из-за долгов россиян

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что к началу лета число россиян с запретом на выезд за рубеж из-за долгов выросло почти до 3,5 млн человек.
Обновлено в 14:46
Авто

Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Интернет

Microsoft начнёт удалять заброшенные аккаунты

С 30 августа Microsoft вводит новые правила для неактивных аккаунтов.
Обновлено в 04:27
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Футбол

Ахмат — Краснодар 1:0 (2-й тайм)

Обновлено в 15:35
Автоспорт

Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Музыка

На Первом канале покромсали выступление Стаса Пьехи

Российский певец Стас Пьеха расстроился, что на Первом канале испортили его выступление. Об этом певец рассказал в своем инстаграме.
Обновлено в 04:19
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