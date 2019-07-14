Происшествия
Учивший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в ПодмосковьеГазета.Ru 15:52
В 2014 году Никитин обучал полетам президента России Владимира Путина, который тогда занимал пост премьер-министра. Российский лидер был заинтересован полетом на дельталете со стерхами. Ранее сообщалось, что умер Александр Шумидуб.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
Политика
США введут санкции против Турции из-за покупки С-400
Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения.
Обновлено в 08:25
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Крым покоя не дает: на Украине прочат полуострову судьбу «безлюдной пустыни»
"Эксперт", кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в очередной раз предрек Крыму трагическую судьбу — на этот раз полуостров "превратится" в безлюдную пустыню, передают его слова украинские СМИ.
Обновлено в 08:50
Футбол
Азар определился с игровым номером в «Реале»
Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.
Обновлено в 10:38
Общество
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
Обновлено в 13:27
Космос
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
Обновлено вчера в 20:07
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Футбол
«Думает, что я у любовницы». Фанат «Спартака» ради жены попросил показать его по телевизору
«Спартак» в 1-м туре российской Премьер-лиги на стадионе «Открытие Арена» обыграл «Сочи» (1:0). Единственный гол на 93-й минуте забил Сумюэль Жиго.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Теннис
Роджер Федерер: постараюсь забыть этот финал
Обновлено в 14:32
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Политика
Бортко призвал кандидатов в губернаторы не участвовать в выборах
Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко призвал конкурентов Александра Беглова снять свои кандидатуры с выборов.
Обновлено в 10:08
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Политика
Медведчук рассказал о влиянии США на Украину
Проявлению реальной украинской политики мешает сильное внешнее управление США, под которым Украина находится начиная с 2014 года.
Обновлено в 10:47
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Общество
Приставы назвали число невыездных из-за долгов россиян
Федеральная служба судебных приставов сообщила, что к началу лета число россиян с запретом на выезд за рубеж из-за долгов выросло почти до 3,5 млн человек.
Обновлено в 14:46
Авто
Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию
Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Интернет
Microsoft начнёт удалять заброшенные аккаунты
С 30 августа Microsoft вводит новые правила для неактивных аккаунтов.
Обновлено в 04:27
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Футбол
Ахмат — Краснодар 1:0 (2-й тайм)
Обновлено в 15:35
Автоспорт
Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше
Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Музыка
На Первом канале покромсали выступление Стаса Пьехи
Российский певец Стас Пьеха расстроился, что на Первом канале испортили его выступление. Об этом певец рассказал в своем инстаграме.
Обновлено в 04:19