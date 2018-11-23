Политика
Украинская власть, решением Минюста лишая УПЦ права пользования зданиями Почаевской лавры, взяла курс на изъятие у лавры имущества и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие — уничтожение монашества на территории Западной Украины, говорится в заявлении на сайте Свято-Успенской Почаевской лавры.
РИА Новости04:13
с чего всё началось
Министерство юстиции Украины отменило право Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на пользование комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры, говорится на сайте министерства.Новая газетавчера в 14:44
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Политика
Лавров прокомментировал заявление Британии об «угрозе» России
Ранее глава Генштаба ВС Британии заявил, что Россия представляет большую угрозу, чем террористическая организация "Исламское государство" * RT ведёт прямую трансляцию.
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РПЦ предупредила о начале гонений против священнослужителей на Украине
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Рогозин предложил проверить подлинность высадки американцев на Луну
Обновлено в 08:00
Политика
Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении ДРСМД
Россия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Политика
Список преступлений, по которым прекращаются уголовные дела, расширят
Президент России Владимир Путин предложил Государственной Думе рассмотреть изменения в Уголовный кодекс, которые позволят обвиняемым избежать уголовного преследования при условии возмещения нанесенного ими ущерба.
Обновлено в 08:04
Политика
Президенты Украины и Латвии совместно посетят Донбасс
В свою очередь президент Латвии уточнил, что восток Украины он посетит в воскресенье.
Обновлено в 08:06
Политика
Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии
Хакеры из группировки Anonymous выложили в открытый доступ документы проекта Integrity Initiative, который власти Великобритании, по их предположению, использовали для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.
Обновлено в 08:00
Политика
Избирком Приморья зарегистрировал пять кандидатов в губернаторы
Избирательная комиссия приняла решение отказать в регистрации четырем кандидатам: выдвинутому партией "Зеленые" Олегу Митволю, Виктору Старицыну, которого поддержала Коммунистическая партия социальной справедливости, а также самовыдвиженцам Андрею Ищенко и Александру Коваленко.
Обновлено в 08:02
Политика
МИД Португалии осудил арест Вышинского на Украине
Португалия осуждает любые действия, когда человек подвергается преследованию за свои взгляды, подобные аресту главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на Украине.
Обновлено в 07:46
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о поездке Путина в Крым
Российский сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Украины Петру Порошенко об исторической принадлежности Крыма, указав, что тот всегда был российским и вновь стал им "после недолгого недоразумения".
Обновлено в 07:22
Политика
Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве
Канцлер Германии Ангела Меркель во время недавнего визита в Киев назвала примерный срок, который нужен Украине, чтобы вступить в Евросоюз.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Ударные беспилотники ВСУ атаковали поселок в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали поселок Пантелеймоновка под Горловкой в Донбассе.
Обновлено в 07:54
Политика
Украина готовит для ООН проект резолюции по Азовскому и Черному морям
Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН проект резолюции о "милитаризации" Россией Черного и Азовского морей, заявила информагентству УНИАН пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
Обновлено в 07:42
Политика
Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
Обновлено в 07:55