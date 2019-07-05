Гаджеты

В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов SamsungREGNUM 03:07

Потенциально опасное неофициальное программное обеспечение «Обновления для Samsung» было загружено из магазина приложений для Andorid-устройств Play Store более 10 млн раз.
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Миллионы пользователей Android скачали обновление и стали жертвами

Национальная служба новостей03:41

Специалисты выявили новое мошенническое приложение для Android

Известия01:13

Фейковое приложение для Samsung установили 10 млн пользователей Android

Anti-Malware.ruвчера в 01:47

Более 10 миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, скачав приложение

РЕН ТВвчера в 14:25

Миллионы пользователей Android скачали обновление и стали жертвами мошенников

Lenta.ruвчера в 13:50

Samsung готовится запустить новое приложение Email Plus на Android

Megaobzor.comвчера в 03:40

Специалисты предупредили о новом мошенническом приложении для Android

РИА Новостивчера в 23:26
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Авто

Toyota начала продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace в России

Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены

Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Политика

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

Обновлено вчера в 21:26
Футбол

Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант

Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Обновлено в 03:14
Энергетика

«Нафтогаз»: Суд Англии заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream

В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов.
Обновлено вчера в 11:24
Общество

Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено 04 июля в 01:01
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной проверят на причастность к краже

Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

Тела погибших подводников доставили в Петербург

Тела подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, доставили в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортных структурах Северо- Западного федерального округа.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья

Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих

Обновлено в 01:15
Авто

В Гудвуде представили прототип кабриолета Lexus LC

На фестивале скорости в Гудвуде состоялась премьера предсерийного экземпляра спортивного кабриолета Lexus LC.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине

Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 08:53
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено вчера в 16:36
Гаджеты

Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6

В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено вчера в 06:09
Общество

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

Обновлено 03 июля в 12:14
Происшествия

На юго-востоке Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:17
Музыка

Блогер Верона из Серпухова снялась в клипе Артура Пирожкова

Блогер Верона, прославившаяся в интернете благодаря зажигательным танцам, снялась в клипе шоумена Александра Реввы, ведущего сольную деятельность под псевдонимом Артур Пирожков.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»

Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Космос

В Приамурье начали поиск отработанных ступеней «Союз-2.1б»

Блоки отброшенной первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома «Восточный», разыскивают на территории Зейского района Амурской области.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия

СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ

Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие

Риск военного противостояния Сирии и Турции возрастает

Обновлено вчера в 13:04
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 10:57
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