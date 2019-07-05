Гаджеты
В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов SamsungREGNUM 03:07
Потенциально опасное неофициальное программное обеспечение «Обновления для Samsung» было загружено из магазина приложений для Andorid-устройств Play Store более 10 млн раз.
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Авто
Toyota начала продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace в России
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены
Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
Обновлено вчера в 21:26
Футбол
Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант
Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Обновлено в 03:14
Энергетика
«Нафтогаз»: Суд Англии заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream
В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено 04 июля в 01:01
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной проверят на причастность к краже
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Тела погибших подводников доставили в Петербург
Тела подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, доставили в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортных структурах Северо- Западного федерального округа.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья
Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
Обновлено в 01:48
Авто
В Гудвуде представили прототип кабриолета Lexus LC
На фестивале скорости в Гудвуде состоялась премьера предсерийного экземпляра спортивного кабриолета Lexus LC.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине
Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 08:53
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено вчера в 16:36
Гаджеты
Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод
Обновлено 03 июля в 12:14
Происшествия
На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:17
Музыка
Блогер Верона из Серпухова снялась в клипе Артура Пирожкова
Блогер Верона, прославившаяся в интернете благодаря зажигательным танцам, снялась в клипе шоумена Александра Реввы, ведущего сольную деятельность под псевдонимом Артур Пирожков.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Космос
В Приамурье начали поиск отработанных ступеней «Союз-2.1б»
Блоки отброшенной первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома «Восточный», разыскивают на территории Зейского района Амурской области.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
Риск военного противостояния Сирии и Турции возрастает
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Обновлено вчера в 10:57