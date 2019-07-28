Армия и оружие
В Петербурге завершился главный военно-морской парадТАСС 05:19
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге. Парад принимал президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.
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12 кораблей-гигантов и подводная лодка. Как в Кронштадте прошел Главный военно-морской парад
Телеканал Санкт-Петербург09:48
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Экономика
Управляющие компании разнообразят ИИС
Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Обновлено в 07:00
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено в 04:46
Футбол
Соперник «Спартака» в ЛЕ «Тун» вновь не выиграл в чемпионате Швейцарии
В 1-м туре клуб сыграл вничью с «Ксамаксом» (2:2). Напомним, что «Тун» является соперником московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 12:55
Общество
Росгвардия направила в Тулун дополнительную группировку сил
Обновлено в 13:49
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
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Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:04
Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией
Обновлено в 12:55
Футбол
Агент Бэйла: «Зидан не любит Гарета»
Ранее главный тренер сливочных Зинедин Зидан выразил надежду, что валлийский футболист в ближайшее время найдет себе другую команду.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске
Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 11:14
Футбол
Карпин: «Дело не в схеме, дело в философии, она изменилась»
Все-таки четыре защитника, а не три центральных как было в прошлом сезоне.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера
Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
С-400 под ударом? СМИ рассказали о «выключателе» лучших систем ПВО в мире
Информационное издание «Правда-ТВ», сообщает о том, что российские системы противовоздушной и противоракетной обороны могут оказаться под ударом американских ракет.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Общество
В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд
"Самая старая метеостанция Финляндии - 175-летняя Кайсаниеми в Хельсинки зарегистрировала самую высокую температуру в своей истории - 31,8 ° C. Предыдущий рекорд был в 1945 году (31,6 ° C)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:35
Футбол
«ПСЖ» готов отпустить Римане
На 28-летнего уроженца Гвианы претендуют "Сошо", сообщает L'Equipe. Контракт Римане с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года.
Обновлено в 12:55
Энергетика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Обновлено вчера в 01:16
Политика
Голоса на выборах в Раду пересчитают во Львовской области
Согласно предварительном итогу досрочных выборов в Верховную раду Украины, кандидаты от «Слуги народа» получат 125–127 мандатов по мажоритарным округам и 121–122 по партийным спискам.
Обновлено в 12:16
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено вчера в 13:54
Космос
Орбитальные маневры: платформа для вывода спутников на орбиту
В отличие от популярных CubeSat, платформа имеет цилиндрическую форму, оптимизированную для размещения на верхней ступени Electron.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве
Обновлено в 08:43
Религия
Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси
Обновлено в 03:17
Политика
Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина
Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
Обновлено в 13:38
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено вчера в 11:21