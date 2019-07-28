Армия и оружие

В Петербурге завершился главный военно-морской парадТАСС 05:19

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге. Парад принимал президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.
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Так героев России еще не славили. Иностранные адмиралы — удивлены

URA.Ru10:13

В Санкт-Петербурге прошёл парад в честь Дня ВМФ

RT на русском08:15

12 кораблей-гигантов и подводная лодка. Как в Кронштадте прошел Главный военно-морской парад

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Путин поучаствовал в военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Петербурге

РБК04:59

Путин провел смотр парадной линии кораблей на Кронштадтском рейде

РИА Новости02:48

Путин принимает главный военно-морской парад России

Газета.Ru04:06

Петербург и Кронштадт встретили Главный военно-морской парад

ТАСС08:59
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Экономика

Управляющие компании разнообразят ИИС

Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
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В 1-м туре клуб сыграл вничью с «Ксамаксом» (2:2). Напомним, что «Тун» является соперником московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
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Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

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В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым

В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
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В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией

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Ранее главный тренер сливочных Зинедин Зидан выразил надежду, что валлийский футболист в ближайшее время найдет себе другую команду.
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Армия и оружие

Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске

Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
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Карпин: «Дело не в схеме, дело в философии, она изменилась»

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Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.
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Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Армия и оружие

С-400 под ударом? СМИ рассказали о «выключателе» лучших систем ПВО в мире

Информационное издание «Правда-ТВ», сообщает о том, что российские системы противовоздушной и противоракетной обороны могут оказаться под ударом американских ракет.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

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В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд

"Самая старая метеостанция Финляндии - 175-летняя Кайсаниеми в Хельсинки зарегистрировала самую высокую температуру в своей истории - 31,8 ° C. Предыдущий рекорд был в 1945 году (31,6 ° C)", - говорится в сообщении.
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На 28-летнего уроженца Гвианы претендуют "Сошо", сообщает L'Equipe. Контракт Римане с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года.
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Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
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Согласно предварительном итогу досрочных выборов в Верховную раду Украины, кандидаты от «Слуги народа» получат 125–127 мандатов по мажоритарным округам и 121–122 по партийным спискам.
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В отличие от популярных CubeSat, платформа имеет цилиндрическую форму, оптимизированную для размещения на верхней ступени Electron.
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