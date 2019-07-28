Армия и оружие

В Петербурге завершился главный военно-морской парадТАСС 05:19

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге. Парад принимал президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.
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Так героев России еще не славили. Иностранные адмиралы — удивлены

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Путин провел смотр парадной линии кораблей на Кронштадтском рейде

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Путин на катере обошел участвующие в параде корабли ВМФ в Кронштадте

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Петербург и Кронштадт встретили Главный военно-морской парад

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День ВМФ в Петербурге в цифрах и фактах

Телеканал Санкт-Петербург14:58

В Санкт-Петербурге прошёл парад в честь Дня ВМФ

RT на русском08:15

Путин принимает главный военно-морской парад России

Газета.Ru04:06
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
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По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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Превысившая критическую отметку в реке Ия в Тулуне вода продолжает подниматься. Об этом сообщается на официальном сайте города.
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За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.
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