Армия и оружие
В Петербурге завершился главный военно-морской парадТАСС 05:19
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге. Парад принимал президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.
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