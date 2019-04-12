Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира КулебакинаРБК 12:11

Убийца вошел в особняк Кулебакина на Полевой улице и трижды выстрелил бизнесмену в спину. Предприниматель умер в больнице, сообщает «Фонтанка». По данным издания, Кулебакин занимался гостиничным бизнесом — он имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, а также Песочной и Полевой улицах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Следственный комитет завел дело после убийства петербургского бизнесмена

КП - Санкт-Петербург13:30

«Да он на бизнесмена-то не похож»: жители Парголово рассказали об убитом Кулебакине

78.ru14:09

СК возбудил уголовное дело в связи с убийством петербургского бизнесмена

Телеканал Санкт-Петербург13:02

Убитый в Петербурге предприниматель постил на своей странице ссылки на «чат со школьницами»

Петербургский дневник15:21

В Петербурге застрелили крупного предпринимателя. Он занимался гостиничным бизнесом

Фонтанка.Ру09:49

Камера сняла подозреваемого в убийстве крупного бизнесмена в Петербурге

РЕН ТВ10:22

СК возбудил дело по факту убийства крупного петербургского предпринимателя

Neva.Today12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки

«Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.
Обновлено в 04:26
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

WSJ рассказала о спонсоре атаки армии Хафтара на Триполии

В начале апреля этого года командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено в 21:03
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Политика

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Корабли ЧФ провели маневры в море на фоне учений НАТО

Российские военные корабли выходили в море для выполнения учебно-боевых задач во время учений военно-морских сил НАТО.
Обновлено в 23:02
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал, что намерен сделать в случае остановки транзита

По мнению Витренко, Европа активно поддержит «Нафтогаз», а европейские суды будут на стороне Украины, так как, по его словам, в случае остановки транзита российского газа через Украину «безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку «Газпром» получит зеленый свет для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке».
Обновлено в 04:12
Политика

Рейтинг Путина за год упал на 15%

Электоральный рейтинг Владимира Путина за год, прошедший с президентских выборов 2018 года, снизился на 15%.
Обновлено вчера в 00:17
Общество

Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы

Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок

Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 23:30
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Общество

ZAB.RU публикует доходы жён депутатов Госдумы от Забайкалья

Ранее ZAB.RU опубликовал доходы самих депутатов Госдумы от Забайкалья.
Обновлено в 21:23
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии из-за Ассанжа

Хакеры Anonymous обратились к британским властям с требованием отпустить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО Михаила Абызова

По данным СКР, в 2011-2014 годах Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей двух крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
Обновлено в 05:30
Общество

Хакеры украли данные тысяч полицейских США и агентов ФБР, пишут СМИ

Группа хакеров заполучила данные о тысячах сотрудников американских правоохранительных органов и федеральных служб, передает портал Tech Crunch.
Обновлено в 23:02
Культура

Актер Владимир Коренев дебютирует как режиссер в Электротеатре «Станиславский»

Московский Электротеатр "Станиславский" на Малой сцене проведет в субботу и воскресенье премьерные показы спектакля "Служанки бульвара Сансет", постановку которого осуществил старейший актер труппы, народный артист РФ Владимир Коренев, дебютирующий в качестве режиссера.
Обновлено в 21:00
Гаджеты

«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами

На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
Обновлено в 21:58
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено в 21:44
Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено в 22:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Экономика

Visa повысила лимит выдачи без ввода пинкода по картам банков РФ

Увеличила до трех тысяч рублей лимит на снятие средств без ввода пин-кода платежная система Visa, сообщает 13 апреля ресурс 1prime.ru.
Обновлено в 23:15
Главное