Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира КулебакинаРБК 12:11
Убийца вошел в особняк Кулебакина на Полевой улице и трижды выстрелил бизнесмену в спину. Предприниматель умер в больнице, сообщает «Фонтанка». По данным издания, Кулебакин занимался гостиничным бизнесом — он имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, а также Песочной и Полевой улицах.
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Убитый в Петербурге предприниматель постил на своей странице ссылки на «чат со школьницами»
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