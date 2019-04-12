Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира КулебакинаРБК 12:11

Убийца вошел в особняк Кулебакина на Полевой улице и трижды выстрелил бизнесмену в спину. Предприниматель умер в больнице, сообщает «Фонтанка». По данным издания, Кулебакин занимался гостиничным бизнесом — он имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, а также Песочной и Полевой улицах.
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В Петербурге застрелили крупного предпринимателя. Он занимался гостиничным бизнесом

Фонтанка.Ру09:49

«Да он на бизнесмена-то не похож»: жители Парголово рассказали об убитом Кулебакине

78.ru14:09

СК возбудил дело по факту убийства крупного петербургского предпринимателя

Neva.Today12:00

Убитый в Петербурге предприниматель постил на своей странице ссылки на «чат со школьницами»

Петербургский дневник15:21

Следственный комитет завел дело после убийства петербургского бизнесмена

КП - Санкт-Петербург13:30

Камера сняла подозреваемого в убийстве крупного бизнесмена в Петербурге

РЕН ТВ10:22

СК возбудил уголовное дело в связи с убийством петербургского бизнесмена

Телеканал Санкт-Петербург13:02
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:06, Ашберн
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено в 11:33
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено в 21:44
Культура

Актер Владимир Коренев дебютирует как режиссер в Электротеатре «Станиславский»

Московский Электротеатр "Станиславский" на Малой сцене проведет в субботу и воскресенье премьерные показы спектакля "Служанки бульвара Сансет", постановку которого осуществил старейший актер труппы, народный артист РФ Владимир Коренев, дебютирующий в качестве режиссера.
Обновлено в 21:00
Футбол

Крылья Советов — Рубин 1:0

Сегодня одним матчем откроется 23-й тур российской Премьер-лиги. В Самаре «Крылья Советов» встретятся с «Рубином».
Обновлено в 10:39
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Авто

Завтра стартуют продажи кроссовера Haval F7x

Новый купеобразный кроссовер Haval F7x поступит в салоны дилеров марки уже завтра, 12 апреля.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

На Украине начнут вручать медали «За ранение»

«Первой наградой, которая начинает свой путь к утверждению министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград, будет медаль «За ранение»!», — указывается в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 14:33
Общество

Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты

В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие

Шойгу: армия РФ получила более 500 единиц вооружения с начала года

В первом квартале 2019 года в войска поступило около 500 единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Едином дне приемки военной продукции.
Обновлено в 05:31
Финансы

Квартальная прибыль Wells Fargo выросла на 16%

Чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций банка, увеличилась до $5,51 миллиарда, или $1,20 на акцию, в первом квартале, завершившемся 31 марта, с $4,73 миллиарда, или 96 центов на акцию, годом ранее.
Обновлено в 08:32
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Кино

В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Политика

Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Обновлено в 15:38
Игры

Shenmue 3: что ни делает герой, всё идёт ему на пользу

Любые виды деятельности, которыми занимается герой игры Рё, попадают в его книгу навыков.
Обновлено в 15:54
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ

Обновлено в 18:35
Космос

Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Зенитная ракетная система С-350 «Витязь» прошла госиспытания

Ранее сообщалось, что первая система C-350 поступит в учебный центр зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.
Обновлено в 06:46
Гаджеты

Samsung при покупке планшета Samsung Galaxy Tab S5e дарит наушники AKG

Обновлено в 13:37
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Гаджеты

В России начинаются продажи смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Компания Huawei с 13 апреля начнет живые продажи своих смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые дебютировали в прошлом месяце.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Здоровье

В Дагестане остается напряженной эпидситуация с корью

С начала года зарегистрировано более 100 случая кори.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Кино

В Пекине открывается IX международный кинофестиваль

Жители и гости Пекина в субботу отмечают начало IX международного кинофестиваля (ПМКФ) с участием 775 фильмов из 85 стран и регионов мира.
Обновлено в 17:15
Происшествия

В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами

На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
Обновлено в 21:58
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся

У 12-го дома по Садовой-Кудринской улице, что в центре Москвы, водитель BMW поссорился с мужчиной на тракторе.
Обновлено в 13:56
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