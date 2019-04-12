Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира КулебакинаРБК вчера в 12:11

Убийца вошел в особняк Кулебакина на Полевой улице и трижды выстрелил бизнесмену в спину. Предприниматель умер в больнице, сообщает «Фонтанка». По данным издания, Кулебакин занимался гостиничным бизнесом — он имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, а также Песочной и Полевой улицах.
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Следственный комитет завел дело после убийства петербургского бизнесмена

КП - Санкт-Петербургвчера в 13:30

«Да он на бизнесмена-то не похож»: жители Парголово рассказали об убитом Кулебакине

78.ruвчера в 14:09

СК возбудил уголовное дело в связи с убийством петербургского бизнесмена

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 13:02

Убитый в Петербурге предприниматель постил на своей странице ссылки на «чат со школьницами»

Петербургский дневниквчера в 15:21

В Петербурге застрелили крупного предпринимателя. Он занимался гостиничным бизнесом

Фонтанка.Рувчера в 09:49

Камера сняла подозреваемого в убийстве крупного бизнесмена в Петербурге

РЕН ТВвчера в 10:22

СК возбудил дело по факту убийства крупного петербургского предпринимателя

Neva.Todayвчера в 12:00
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Экономика

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США

Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА

Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено вчера в 19:38
Единоборства

Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом

Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Общество

Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом

Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено вчера в 08:02
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия

Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм

Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Наука

Полигамия удваивает риск преждевременной смерти

Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей рынков и торговых центров

В МЧС и ГУ МВД пока не комментируют ситуацию.
Обновлено в 04:05
Общество

Сергей Аренин заработал больше Людмилы Боковой

Второй сенатор от нашего региона Сергей Аренин задекларировал по итогам 2018 года 5 688 489 рублей - на 2 970 022 рубля больше, чем в 2017-м.
Обновлено вчера в 12:39
Футбол

Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Обновлено в 03:10
Политика

Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко

Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".
Обновлено 11 апреля в 04:41
Наука

Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом

Обновлено в 02:38
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая

Обновлено в 03:06
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМС Таиланда впервые за 15 лет прибыл во Владивосток

Обновлено в 03:40
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено вчера в 21:44
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Наука

Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток

Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.
Обновлено вчера в 03:19
Футбол

Объявлены составы «Енисея» и «Уфы» на матч чемпионата России

Красноярский "Енисей" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:41
Политика

Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине

Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

Обновлено в 03:15
Гаджеты

К распознаванию лиц добавится сканирование сетчатки глаз. В новых компьютерах Apple появится улучшенный Face ID

Компания Apple разрабатывает компьютеры Mac c улучшенной функцией распознавания лиц Face ID.
Обновлено в 02:50
Кино

Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни

Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 13:30
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов» на пиратских сайтах

Обновлено вчера в 12:44
Политика

Порошенко приедет на стадион для дебатов с Зеленским 14 апреля

Президент Украины Петр Порошенко намерен приехать на стадион "Олимпийский" в Киеве 14 апреля, где планирует провести дебаты с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:59
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