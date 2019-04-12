Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира КулебакинаРБК вчера в 12:11

Убийца вошел в особняк Кулебакина на Полевой улице и трижды выстрелил бизнесмену в спину. Предприниматель умер в больнице, сообщает «Фонтанка». По данным издания, Кулебакин занимался гостиничным бизнесом — он имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, а также Песочной и Полевой улицах.
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Следственный комитет завел дело после убийства петербургского бизнесмена

КП - Санкт-Петербургвчера в 13:30

СК возбудил уголовное дело в связи с убийством петербургского бизнесмена

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 13:02

СК возбудил дело по факту убийства крупного петербургского предпринимателя

Neva.Todayвчера в 12:00

Убитый в Петербурге предприниматель постил на своей странице ссылки на «чат со школьницами»

Петербургский дневниквчера в 15:21

В Петербурге застрелили крупного предпринимателя. Он занимался гостиничным бизнесом

Фонтанка.Рувчера в 09:49

Камера сняла подозреваемого в убийстве крупного бизнесмена в Петербурге

РЕН ТВвчера в 10:22

«Да он на бизнесмена-то не похож»: жители Парголово рассказали об убитом Кулебакине

78.ruвчера в 14:09
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Футбол

«Лион» в гостях проиграл «Нанту»

Футболисты «Нанта» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции переиграли «Лион».
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 15:38
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 13:33
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0

"Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.
Обновлено вчера в 22:18
Автоспорт

Боттас выиграл третью практику в Шанхае, Квят – 10-й

Обновлено в 00:15
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

На Пхукете сильный пожар прервал празднование тайского Нового года

В Таиланде взрыв трансформатора и последующий пожар прервали празднование Нового года (Сонгкрана).
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

В армии Украины появится новая медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Единоборства

Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе

Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.
Обновлено в 00:56
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено 11 апреля в 02:12
Происшествия

Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на кольце МЖД в Подмосковье

Обновлено в 00:15
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено вчера в 01:56
Политика

Лукашенко сделал заявление о России: «Обнаглели»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда старается сделать для Москвы только "добро", а в ответ получает только "зло".
Обновлено 11 апреля в 04:38
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено вчера в 03:48
Армия и оружие

Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35

Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.
Обновлено 11 апреля в 12:40
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено 11 апреля в 07:51
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Зеленский рассказал о встрече с Макроном

Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности

Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено вчера в 22:28
Кино

В сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Получивший название "Восхождение Скайуокера" фильм завершит трилогию сиквелов этой киносаги Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Общество

ZAB.RU публикует доходы жён депутатов Госдумы от Забайкалья

Ранее ZAB.RU опубликовал доходы самих депутатов Госдумы от Забайкалья.
Обновлено вчера в 21:23
Общество

По поводу сообщений о йоге в СИЗО Мизулина обратилась в Генпрокуратуру

Обращение в Генпрокуратуру РФ направила член Совфеда Елена Мизулина по поводу фейковых новостей о йоге в СИЗО, сообщили в пресс-службе сенатора.
Обновлено вчера в 19:53
Хоккей

«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО

Обновлено вчера в 23:17
Политика

Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Кино

Студия Disney подтвердила, что Том Хиддлстон снимется в сериале о Локи

Обновлено вчера в 07:28
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