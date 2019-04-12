Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира КулебакинаРБК 12:11

Убийца вошел в особняк Кулебакина на Полевой улице и трижды выстрелил бизнесмену в спину. Предприниматель умер в больнице, сообщает «Фонтанка». По данным издания, Кулебакин занимался гостиничным бизнесом — он имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, а также Песочной и Полевой улицах.
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Следственный комитет завел дело после убийства петербургского бизнесмена

КП - Санкт-Петербург13:30

СК возбудил уголовное дело в связи с убийством петербургского бизнесмена

Телеканал Санкт-Петербург13:02

СК возбудил дело по факту убийства крупного петербургского предпринимателя

Neva.Today12:00

Убитый в Петербурге предприниматель постил на своей странице ссылки на «чат со школьницами»

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В Петербурге застрелили крупного предпринимателя. Он занимался гостиничным бизнесом

Фонтанка.Ру09:49

Камера сняла подозреваемого в убийстве крупного бизнесмена в Петербурге

РЕН ТВ10:22

«Да он на бизнесмена-то не похож»: жители Парголово рассказали об убитом Кулебакине

78.ru14:09
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Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Футбол

«Ньюкасл» на выезде обыграл «Лестер» в рамках 34-го тура АПЛ

Завершился стартовый матч 34-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».
Обновлено в 16:53
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес

Софья Каштанова рассекретила пол новорожденного ребенка

У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Софьи Каштановой недавно родился ребеночек.
Обновлено в 05:50
Кино

В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»

Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Наука

Корейские палеонтологи нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра

Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция

12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Политика

Появилось видео встречи Макрона с Зеленским

Обновлено в 14:45
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено в 08:01
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Кино

В Австралии появилось кладбище для погибших героев из «Игры престолов»

В Столетнем парке возле Сиднея появилось кладбище, где покоятся погибшие герои из "Игры престолов".
Обновлено в 09:02
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

Обновлено в 12:38
Общество

Валентина Терешкова заложила аллею в аэропорту Саратова

Первой на аллее появится табличка Терешковой с автографом, который отольют в металле. Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова.
Обновлено в 06:45
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Обновлено в 14:26
Космос

Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры

Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Футбол

Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:49
Политика

За прошедший год российские политики и министры стали беднее

Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем

Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Наука

Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C

Ученые из Швейцарской высшей технической школы и Цюрихского университета разработали и синтезировали новый класс сложных липидов (молекул жира), которые смешиваясь с водой, формируют мембраны, препятствующие образованию кристаллов льда даже при экстремально низких температурах.
Обновлено вчера в 08:20
Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Хоккей

Тренер «Вегаса» — о Гусеве: «Понятия не имею, во что это выльется»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан высказался о возможном появлении в американской команде нападающего СКА Никиты Гусева.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана

Обновлено в 05:35
Экономика

Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено в 07:33
Политика

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана

Обновлено в 12:51
Авто

KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном

Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей

Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
Обновлено в 06:49
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