Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира КулебакинаРБК вчера в 12:11

Убийца вошел в особняк Кулебакина на Полевой улице и трижды выстрелил бизнесмену в спину. Предприниматель умер в больнице, сообщает «Фонтанка». По данным издания, Кулебакин занимался гостиничным бизнесом — он имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, а также Песочной и Полевой улицах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Следственный комитет завел дело после убийства петербургского бизнесмена

КП - Санкт-Петербургвчера в 13:30

«Да он на бизнесмена-то не похож»: жители Парголово рассказали об убитом Кулебакине

78.ruвчера в 14:09

СК возбудил уголовное дело в связи с убийством петербургского бизнесмена

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 13:02

Убитый в Петербурге предприниматель постил на своей странице ссылки на «чат со школьницами»

Петербургский дневниквчера в 15:21

В Петербурге застрелили крупного предпринимателя. Он занимался гостиничным бизнесом

Фонтанка.Рувчера в 09:49

Камера сняла подозреваемого в убийстве крупного бизнесмена в Петербурге

РЕН ТВвчера в 10:22

СК возбудил дело по факту убийства крупного петербургского предпринимателя

Neva.Todayвчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Автоспорт

Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая

Обновлено в 01:41
Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Обновлено в 00:49
Общество

Депутаты Госдумы от Калужской области за год стали немного богаче

Депутаты Государственной думы РФ от Калужской области отчитались о доходах, полученных в 2018 году, а также о недвижимости и автомобилях, имеющихся в собственности.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

В Рио-де-Жанейро обрушились два шестиэтажных жилых дома

Два жилых шестиэтажных дома обрушились в Рио-де-Жанейро. На данный момент известно о двух погибших. Восемь человек извлечены из-под завалов.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

В Киеве агрессивного водителя примотали скотчем к столбу

Обновлено в 01:51
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 04:02
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Помпео назвал призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы «лицемерием»

Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа

Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено вчера в 07:52
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Здоровье

Медицинский центр имени Логинова в Москве планируют расширить

В столице планируют расширить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, общая площадь объектов может достигнуть 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома

В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.
Обновлено вчера в 21:21
Экономика

Назван сенатор с самым большим доходом в 2018 году

Самый высокий доход в 2018 году среди членов Совета Федерации был зафиксирован у сенатора от Камчатки Валерия Пономарёва, который заработал более 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие

В армии Украины появится новая медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Армия и оружие

Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО

Корабли Черноморского флота выходили из пункта базирования в Чёрное море для усиления группировки кораблей флота на фоне учений НАТО «Морской щит — 2019».
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Политика

Матвиенко озвучила условие для возвращения России в ПАСЕ

Россия не готова вернуться в ПАСЕ, пока организация не искоренила дискриминацию национальных делегаций, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено вчера в 11:55
Наука

Ученые разработали квантовый материал, способный в будущем «скачивать мозг»

Обновлено вчера в 13:29
Здоровье

76% онкобольных Челябинской области лечат дешевыми препаратами

По словам ио министра здравоохранения Челябинской области, Дмитрия Павлюкова, закупку препаратов в этом году выполнить еще не успели.
Обновлено в 02:05
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами

Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие

Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35

Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.
Обновлено 11 апреля в 12:40
Армия и оружие

«Не все патриоты доехали до передовой». Как Киев начинал воевать в Донбассе

Пять лет назад Киев объявил так называемую Антитеррористическую операцию — АТО.
Обновлено в 01:00
Общество

Голикова назвала регионы России с самой высокой смертностью

Как стало известно, в четверг, 12 апреля, Голикова обнародовала данные о регионах с самым высоким уровнем смертности.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия

В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено вчера в 20:38
Общество

КС запретил в МРОТ учитывать доплаты за выходные и ночные смены

Конституционный суд (КС) России разъяснил, что МРОТ не может достигаться доплатами за ночные смены, выходные и праздничные дни или сверхурочную работу.
Обновлено вчера в 23:20
Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 13:15
Футбол

Отец Хуана Маты провёл переговоры с «Барселоной»

Как сообщает Cadena SER, отец и агент 30-летнего футболиста на днях встретился с представителями каталонского клуба.
Обновлено вчера в 23:37
Главное