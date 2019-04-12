Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира КулебакинаРБК вчера в 12:11
Убийца вошел в особняк Кулебакина на Полевой улице и трижды выстрелил бизнесмену в спину. Предприниматель умер в больнице, сообщает «Фонтанка». По данным издания, Кулебакин занимался гостиничным бизнесом — он имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, а также Песочной и Полевой улицах.
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