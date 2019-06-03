Экономика
В Петербурге заморозили тарифы на коммунальные услугиРоссийская газета 10:59
В Петербурге фактически заморожены тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Вместо запланированного повышения на 4 – 5 процентов, совокупные коммунальные платежи петербуржцев вырастут всего на 0,4 процента, сообщили в правительстве Северной столицы.
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Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося
Телеканал Санкт-Петербург07:59
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В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН
Говоря о действиях Украины, в МИД отметили, что отрицают наличие спора между государствами по указанным Киевом конвенциям, касающимся финансирования терроризма и расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 09:29
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Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
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«Троянский конь Кремля»: в США обеспокоены влиянием России на Венгрию
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Дочка Кайли Дженнер была экстренно госпитализирована
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Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд
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Политика
Прием нефти из «Дружбы» в Словакии и Венгрии вошел в штатный режим
Прием нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба", на приемо-сдаточном пункте (ПСП) Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) вошёл в штатный режим, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.
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