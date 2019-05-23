Общество
В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеровРосбалт 23 мая в 16:13
Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров. Как рассказала совладелица «Добродомика» Александра Синяк, кафе пришлось закрыть по предписанию администрации Василеостровского района, говорится в сообщении соцсети. Синяк отметила, что в заведение пришли сотрудники районной администрации.
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Петербургское кафе «Добродомик», где бесплатно кормили пенсионеров, спасли от закрытия
КП - Санкт-Петербург05:23
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