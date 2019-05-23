Общество
В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеровРосбалт 23 мая в 16:13
Кафе «Добродомик» на Детской улице в Петербурге временно закрыли. Заведение предоставляло бесплатные обеды для пенсионеров. Как рассказала совладелица «Добродомика» Александра Синяк, кафе пришлось закрыть по предписанию администрации Василеостровского района, говорится в сообщении соцсети.
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В Санкт-Петербурге временно закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров
Эхо Москвывчера в 06:31
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Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли три человека
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Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Томска
Пожар в автосервисе, который произошел в субботу в центре Томска на площади 300 кв. м, ликвидирован силами МЧС.
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При исследовании патологического материала от двух туш медведей специалисты Россельхознадзора выявили трихинеллез Исследование двух туш медведей, добытых в Томаринском районе Сахалина, выявило в организмах животных живые личинки трихинелл, вызывающих трихинеллез, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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Мчимся в финал: не пропустите матч Россия – Финляндия на «Матч ТВ»
РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ 23 мая 2019, стадион имени Ондрея Непелы, Братислава, Словакия прямая трансляция на «Матч ТВ» – в 16:05 Как и ожидалось, сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 23:01
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«Двойной» астероид приближается к Земле
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Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
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