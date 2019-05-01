Происшествия

В Петербурге задержаны более 60 участников первомайских шествийВечерний Краснотурьинск 10:10

Первые 10 человек были задержаны еще до начала демонстраций. Среди них активист Павел Чупрунов, участник «бессрочного протеста» Роман Самойлов, активисты «Весны» Светлана Уткина и Валентин Хорошенин, а также шесть феминисток. Еще более 15 человек были задержаны во время первомайских шествий.
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Портал «ОВД-Инфо» подвел итоги Первомая: 125 задержанных в десяти городах России

Znak.com13:32

В окончательных списках задержанных «ОВД-Инфо» оказалось 125 человек

Медиазона12:27

«ОВД-Инфо»: в Петербурге задержали более 60 участников первомайского шествия

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На первомайском шествии в Петербурге задержали более 65 человек

Piter.tv09:44

ОВД-Инфо: В ходе первомайских акций в России задержано не менее 43 человек

ЗакC.Ру06:03

В С.-Петербурге полиция разогнала одну из колонн демонстрантов на Невском проспекте

Эхо Москвы08:59

В Петербурге на Первомае задержали 32 человека

МР7.ру08:12
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
Наука

Клетки сердца самоорганизовываются для преодоления повреждений

Клетки сердца, которые участвуют в распространении электрических сигналов, могут самоорганизовываться, если часть из них гибнет и заменяется фибробластами.
Обновлено вчера в 09:01
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«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ

Обновлено в 05:24
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Обновлено в 16:26
Общество

Некоторые рестораны Екатеринбурга отказались от продукции «Мираторг»

Обновлено в 10:13
Наука

В британских креветках обнаружили кокаин

В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 13:29
Политика

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Теннис

Шарапова снялась с турнира в Риме

Обновлено в 16:00
Происшествия

На шествии в Петербурге задержали активистов оппозиции

Обновлено в 11:35
Единоборства

Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA

Обновлено в 09:26
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России

У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.
Обновлено в 16:52
Политика

Кадыров отреагировал на извинения Зеленского

Обновлено в 03:39
Экономика

Акции Европы побили рекорд спокойствия

Индекс Stoxx Europe 600 установил новый рекорд апатии: по итогам вторника 17 торговых сессий подряд колебания индекса не превышают 0.5%.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу Хмеймим

Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота прибыл во Владивосток

Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна «Эльбрус» и морского танкера «Кама» прибыл во Владивосток.
Обновлено в 03:52
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Кино

Вышел дебютный трейлер экранизации «Соника» с Джимом Керри

Обновлено вчера в 09:24
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Транспорт

70 московских светофоров перенастроят в пользу пешеходов

Обновлено в 11:17
Политика

Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму

Обновлено в 08:13
Общество

В Риге прошло шествие в защиту русских школ

Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес

Анжелика Варум: «Если Леня начнет прятать морщины, я уйду»

Обновлено в 15:00
Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Депутата Максима Резника заподозрили в курении марихуаны

Как сообщает газета «Невские новости», один из жильцов прислали в редакцию видео, на котором видно, как депутат Законодательного cобрания Санкт-Петербурга Максим Резник стоит на балконе и курит.
Обновлено в 16:16
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