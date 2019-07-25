Происшествия
В Петербурге задержан предполагаемый убийца ЛГБТ-активисткиВести.Ru 06:36
Следственный комитет сообщил о задержании предполагаемого убийцы ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в Московском районе Санкт-Петербурга в ночь на 21 июля.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
СК показал видео из квартиры убитой гражданской активистки Елены Григорьевой
КП - Санкт-Петербург06:30
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Наука
Большой адронный коллайдер будет обогревать близлежащие дома
Большой адронный коллайдер является самой большой машиной в мире и должен работать при температурах ниже, чем в космическом пространстве.
Обновлено в 06:13
Общество
«Дачную амнистию» продлят в России до 2021 года
Депутаты Госдумы приняли во II чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:40
Политика
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Энергетика
«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+
"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён
Обновлено в 06:22
Хоккей
Евгений Бобарико стал главным тренером женской сборной России
ФХР объявила об изменениях в тренерском штабе женских сборных России. Главным тренером женской национальной команды стал Евгений Бобарико.
Обновлено в 06:14
Кино
Умер известный актер Рутгер Хауэр
На 76-м году жизни умер известный голландский актер Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено в 06:18
Футбол
Сергей Семак рассказал о состоянии Артема Дзюбы
Форвард Артем Дзюба не примет участие в матче с «Оренбургом», который состоится 28 июля.
Обновлено в 05:31
Общество
Новые пособия на детей до трех лет введут в России
В третьем чтении Госдума приняла также законопроект об увеличении семей, имеющих право на получение выплат за первого или второго ребенка.
Обновлено вчера в 10:48
Гаджеты
Samsung выпустит складной смартфон Galaxy Fold осенью
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Задержан главный судебный пристав Пермского края
Обновлено в 04:10
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 06:41
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Единоборства
Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина
Пуэрториканский боксер Сабриэль Матиас прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток
Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Российским БМП и БТР установят новые пушки
Сообщается, что варианты новых пушек для БТР и БМП показали на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 05:09
Армия и оружие
На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
Обновлено в 03:25
Футбол
Фермален может присоединиться к Иньесте и Вилье в чемпионате Японии
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве
В Москву на следующей неделе придет резкое похолодание, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
Обновлено в 05:58