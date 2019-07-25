Происшествия

В Петербурге задержан предполагаемый убийца ЛГБТ-активисткиВести.Ru 06:36

Следственный комитет сообщил о задержании предполагаемого убийцы ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в Московском районе Санкт-Петербурга в ночь на 21 июля.
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СК показал видео из квартиры, где жила убитая ЛГБТ-активистка Григорьева

Мойка7806:36

СК задержал возможного убийцу активистки Елены Григорьевой

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СК показал видео из квартиры убитой гражданской активистки Елены Григорьевой

КП - Санкт-Петербург06:30

В Петербурге задержан мигрант, подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

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Задержан подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой. Следователи считают, что в тот вечер она выпивала с ним на скамейке

Фонтанка.Ру05:56

В Петербурге задержали предполагаемого убийцу активистки Елены Григорьевой

ТАСС05:49

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Петербургский дневник06:08
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Происшествия

Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР

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Еще один боксер умер от полученных во время боя травм

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Российские моряки с задержанного танкера покинули Украину

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Источник: вокруг выборов в Мосгордуму в Кремле увидели «классический оранжевый сценарий»

После многочисленной акции протеста 20 июля и призывов прийти 27 июля на несанкционированную акцию у мэрии Москвы власти решили использовать более жесткую тактику .
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Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
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Женщину убили на детской площадке в Подмосковье

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Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области

Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
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Путин отменил часть санкций в отношении Турции

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил некоторые специальные экономические меры в отношении Турции.
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Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
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Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров

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Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
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Умер народный артист России Анатолий Торопов

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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
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Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки

Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
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О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре

В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
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В российской армии появятся ремонтно-эвакуационные полки

В условиях боевых действий каждый ремонтно-эвакуационный полк сформирует несколько групп, которые будут работать в автономном режиме, ремонтируя поврежденную технику прямо у линии фронта.
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Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
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Путин поручил выплатить субсидии для бизнеса в Иркутской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить проект указа, который предоставит бюджетные средства для малого и среднего бизнеса на восстановление работ после паводка в Иркутской области.
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Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию

Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
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Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд

В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
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Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel

Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.
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Apple — крупнейший корпоративный пользователь солнечной энергии в США

Согласно новому отчёту Ассоциации солнечной энергетики (SEIA), Apple вышла на первое место в США по имеющимся мощностям для производства солнечной энергии, опередив Amazon и Target. forbes.com Ассоциация отслеживает использование солнечной энергии в течение последних семи лет и утверждает, что никогда прежде технологическая фирма не была на первом месте в её рейтинге.
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Дворовые войны на Мещере. Что жители знают о банде подростков

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Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован

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В амстердамском аэропорту отменены 180 рейсов

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Глава Туркмении появился на ТВ после слухов о его смерти

Телевидение Туркменистана показало кадры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым после слухов о его смерти.
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«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены

В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
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