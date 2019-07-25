Происшествия
В Петербурге задержан предполагаемый убийца ЛГБТ-активисткиВести.Ru 06:36
Следственный комитет сообщил о задержании предполагаемого убийцы ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в Московском районе Санкт-Петербурга в ночь на 21 июля.
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СК показал видео из квартиры убитой гражданской активистки Елены Григорьевой
КП - Санкт-Петербург06:30
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить проект указа, который предоставит бюджетные средства для малого и среднего бизнеса на восстановление работ после паводка в Иркутской области.
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Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
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Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
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Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel
Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.
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Технологии
Apple — крупнейший корпоративный пользователь солнечной энергии в США
Согласно новому отчёту Ассоциации солнечной энергетики (SEIA), Apple вышла на первое место в США по имеющимся мощностям для производства солнечной энергии, опередив Amazon и Target. forbes.com Ассоциация отслеживает использование солнечной энергии в течение последних семи лет и утверждает, что никогда прежде технологическая фирма не была на первом месте в её рейтинге.
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Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован
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Обновлено в 05:06
Происшествия
В амстердамском аэропорту отменены 180 рейсов
Обновлено вчера в 16:00
Кино
Венецианский кинофестиваль представил программу смотра
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Политика
Глава Туркмении появился на ТВ после слухов о его смерти
Телевидение Туркменистана показало кадры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым после слухов о его смерти.
Обновлено в 10:43
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
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